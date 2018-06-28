«Яндекс» предлагает пользователям создать «народную карту» своего города

Компания «Яндекс» разработала мобильное приложение, с помощью которого пользователи смогут участвовать в создании и редактировании карт, отправляя картографам свои фотографии улиц. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Приложение получило название «Народная карта». Если прикрепить смартфон на лобовое стекло автомобиля или на велосипед, то приложение автоматически будет делать снимки маршрута раз в одну-две секунды. Фотографии будут храниться на сервисе для редактирования карт, которыми пользуются каждый день больше 20 тыс. картографов. Они получат возможность сравнить снимки с картой и внести в нее изменения, сообщает телеканал «360».

По словам директора по платформенным решениями геосервисов компании Андрея Стрелкова, «новое приложение — это своего рода сканер, который считывает дорожную информацию, необходимую для карт и навигации». Пока оно может распознавать на снимках знаки парковок и ограничения скорости. Эти данные применяются при построении маршрутов, а также помогают водителям в совершении маневров и нахождении мест для стоянок.

При помощи нового приложения «Яндекс» уже добавил на сервис 30 млн снимков 30 городов России, благодаря чему в сетку дорог уже внесено 17 тыс. дополнений и уточнений. Приложение доступно для скачивания в Google Play, а скриншоты можно увидеть на «Яндекс.Диске».

В начале июня на «Яндекс.Картах» появились велосипедные маршруты Москвы и Санкт-Петербурга.