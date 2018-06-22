Беспилотник «Яндекса» доехал из Москвы в Казань

Беспилотный автомобиль «Яндекс.Такси» доехал из Москвы в Казань в автономном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Машина преодолела расстояние в 790 км за 11 часов. В режиме автопилота прошли 99% пути. За время поездки автомобиль сделал несколько остановок для дозаправки. В течение всего пути за рулем находился опытный пилот-испытатель, который следил за дорогой и контролировал работу машины.

Это было первое испытание прототипа, прошедшее в условиях реального дорожного движения в дневное, вечернее и ночное время суток. Кроме того, на части маршрута шел сильный дождь, пишет НСН.

В феврале 2018 года «Яндекс» протестировал беспилотное такси, которое проехало по улицам Москвы. Машина останавливалась на светофорах, объезжала препятствия, меняла скорость, а также реагировала на другие машины, пешеходов и дорожные знаки.