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Китайский гигант Baidu впервые испытал беспилотные машины на шоссе

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Фото: youtube.com
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Два беспилотных автомобиля впервые испытала на скоростной трассе китайская корпорация Baidu.

Автомобили протестировали на 33 км закрытого участка скоростной трассы Таншань–Ланфан в районе города Тяньцзин. На данный момент дорога не используется, она будет введена в эксплуатацию в 2018 году, пишет «РИА Новости».

До 2017 года тестирование беспилотных автомобилей было незаконным в Китае. В марте 2018 года компания получила разрешение властей. В Baidu отмечали, что испытания призваны были помочь разработчикам в получении данных о показателях автомобиля.

12 июня глава компании Tesla Илон Маск сообщил в Twitter, что обновит программное обеспечение системы Autopilot в августе до «Версии 9».

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