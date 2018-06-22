Китайский гигант Baidu впервые испытал беспилотные машины на шоссе

Два беспилотных автомобиля впервые испытала на скоростной трассе китайская корпорация Baidu.

Автомобили протестировали на 33 км закрытого участка скоростной трассы Таншань–Ланфан в районе города Тяньцзин. На данный момент дорога не используется, она будет введена в эксплуатацию в 2018 году, пишет «РИА Новости».

До 2017 года тестирование беспилотных автомобилей было незаконным в Китае. В марте 2018 года компания получила разрешение властей. В Baidu отмечали, что испытания призваны были помочь разработчикам в получении данных о показателях автомобиля.

12 июня глава компании Tesla Илон Маск сообщил в Twitter, что обновит программное обеспечение системы Autopilot в августе до «Версии 9».