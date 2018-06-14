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Беспилотные автомобили испытают на трех федеральных трассах

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Федерального дорожного агентства
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Испытания инфраструктуры для беспилотников в этом году начнутся на участках трех российских трасс.

Это М-7 «Волга» (участок, соединяющий Казань и Набережные Челны), А-181 «Скандинавия» — от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией и 70-километровый участок в Тверской области (обход Вышнего Волочка) трассы М-11 Москва–Санкт-Петербург.

К тестированию Федеральное дорожное агентство и ГК «Автодор» должны приступить до 30 ноября.

Испытывать трассы для беспилотников Росавтодор собирается в сотрудничестве с ПАО «КамАЗ», рассказали в агентстве. Ранее корпорация уже тестировала автономный грузовик на полигонах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Беспилотники испытают на трех федеральных трассах

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