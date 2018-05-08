Беспилотные «КамАЗы» совершили тестовый заезд вблизи Крымского моста

Масштабные тестовые испытания беспилотных «КамАЗов» прошли на подъезде к Крымскому мосту, сообщили во вторник в пресс-службе Минтранса РФ.

Пять автомобилей проехали на специально подготовленном участке федеральной трассы А-290 Новороссийск–Керчь без участия водителей. Испытатели контролировали заезд в кабинах на пассажирских сиденьях.

Помимо двух грузовиков «КамАЗ» в заезде участвовали три беспилотных легковых автомобиля. В ходе теста автомобили разогнались до 40 км/ч, перестраивались из правого в левый ряд, проехали по транспортной развязке. Машины сумели распознать дорожные знаки, объехать препятствия и самостоятельно затормозить. Каждая машина проехала более 10 км, при этом точность позиционирования движения составила 3–5 см.

Старт проезду дали и.о. министра транспорта РФ Максим Соколов и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

Тестовый заезд прошел в рамках проекта «Караван», направленного на своевременное создание федеральной автодорожной инфраструктуры для передвижения беспилотного и электрического транспорта.

В Минтрансе сообщили, что пилотный проезд в том числе послужит основанием для принятия законов, которые разрешат автомобилям передвигаться по дорогам общего пользования в беспилотном режиме — сейчас нормативной базы в России для этого нет.

Ранее премьер‐министр России Дмитрий Медведев поручил до 30 ноября госкомпании «Автодор» приступить к тестированию беспилотных автомобилей на участке автотрассы М11 «Москва–Санкт‐Петербург».