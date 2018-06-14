Беспилотники испытают на трех федеральных трассах

Испытания инфраструктуры для беспилотников в этом году начнутся на участках трех российских трасс. Это М-7 «Волга», А-181 «Скандинавия» и участок М-11 Москва–Санкт-Петербург. К тестированию Федеральное дорожное агентство и ГК «Автодор» должны приступить до 30 ноября. Важно предусмотреть дополнительные меры безопасности на случай осадков или образования наледи, отмечают эксперты.

Росавтодор определил, на каких дорогах в этом году планирует провести испытания инфраструктуры для беспилотников, сообщили «Известиям» в агентстве. Это трассы М-7 «Волга» (участок, соединяющий Казань и Набережные Челны) и А-181 «Скандинавия» — от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией.

Определить тестовые участки для беспилотников в апреле поручил премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию. Задание получили Росавтодор (федеральное агентство) и госкомпания «Автодор». Последней было предписано определить участок для испытаний только на трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, Росавтодор мог выбрать дороги на свое усмотрение. Как сообщалось ранее, ГК выбрала 70-километровый участок в Тверской области (обход Вышнего Волочка). Таким образом, в этом году беспилотники поедут по трем российским трассам.

Для испытаний подходят такие участки дорог, которые не проходят через населенные пункты, не имеют пересечений с другими трассами на одном уровне, оборудованы разделительными отбойниками, пояснили в ГК «Автодор». Прежде чем выводить беспилотники на трассы, машины этим летом планируется протестировать на Дмитровском полигоне в Подмосковье.

Испытание на дорогах должно начаться до 30 ноября, следует из поручения Дмитрия Медведева. Участки трасс «Волга» и «Скандинавия» оборудуются инфраструктурой для беспилотников в рамках проекта «Караван». Причем финские власти заявляли о планах подготовить и трассу, продолжающую А-181 на территории скандинавской страны — от границы до Хельсинки.

Оснащение трассы зависит от потребностей беспилотников конкретных производителей, отметили в Росавтодоре. Для автономных машин выделяется отдельная полоса, на ней должно быть максимально ровное асфальтовое покрытие без ям. Также необходимы специальные метки, обозначающие границы полосы, которые будут считывать сенсоры на автомобиле.

Тестировать трассы для беспилотников Росавтодор собирается в сотрудничестве с ПАО «КамАЗ», рассказали в агентстве. Ранее корпорация уже тестировала автономный грузовик на полигонах. В «КамАЗе» оперативно не ответили на запрос «Известий».

Ранее сообщалось, что в мае Минтранс и Росавтодор успешно провели первые испытания отечественного беспилотного транспорта на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края.

Если испытания беспилотников начнутся в холодное время года, важно предусмотреть дополнительные меры безопасности. При заморозках, если дорога покроется наледью или же пойдет снег, робот может не справиться с управлением и врезаться во встречный автомобиль, предостерегает председатель межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов.

В случае, если беспилотник попадет в ДТП, к ответственности придется привлекать разработчика программного обеспечения или собственника машины, пояснил старший юрист BGP Litigation Олег Хмелевский. Это зависит от того, что станет причиной аварии: ошибка программы или эксплуатации.

Ранее правительство приняло Стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года. К 2019-му планируется утвердить перечень обязательных технологий дорожного строительства в связи с внедрением беспилотных автомобилей (через специальные стандарты и (или) технический регламент), указано в документе. Стратегия также предусматривает внесение изменений в законодательство, которые определят основные понятия в области автономного (беспилотного) транспорта, будут регулировать его эксплуатацию и определять ответственность при ДТП.