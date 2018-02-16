Прямой эфир

Беспилотное такси «Яндекса» проехало по улицам Москвы

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Яндекс» протестировал беспилотное такси, которое проехало по улицам Москвы. Испытание автомобиля проходило в районе Хамовники, где расположен офис компании.

На видеоролике с экспериментом видно, как машина останавливается на светофорах, объезжает препятствия, меняет скорость, а также реагирует на другие машины, пешеходов и дорожные знаки.

Каким образом компания смогла получить разрешение на тестирование беспилотного автомобиля в Москве, не уточняется. Однако по словам разработчиков, всё происходило в рамках «действующего законодательства», пишет «Федеральное агентство новостей».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Яндекс» создал собственный продюсерский центр
«Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по объединению сервисов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017