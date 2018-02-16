Беспилотное такси «Яндекса» проехало по улицам Москвы

«Яндекс» протестировал беспилотное такси, которое проехало по улицам Москвы. Испытание автомобиля проходило в районе Хамовники, где расположен офис компании.

На видеоролике с экспериментом видно, как машина останавливается на светофорах, объезжает препятствия, меняет скорость, а также реагирует на другие машины, пешеходов и дорожные знаки.

Каким образом компания смогла получить разрешение на тестирование беспилотного автомобиля в Москве, не уточняется. Однако по словам разработчиков, всё происходило в рамках «действующего законодательства», пишет «Федеральное агентство новостей».