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«Яндекс» создал собственный продюсерский центр

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Компания «Яндекс» создала продюсерский центр. Об этом говорится в сообщении интернет-компании.

«Продюсерский центр будет финансово и экспертно участвовать в кинопроизводстве, а также, используя технологии «Яндекса», помогать в продвижении фильмов разных жанров», –– рассказала директор по развитию медиасервисов Ольга Филипук.

При этом «Яндекс» уже является сопродюсером нескольких фильмов и участвовал в финансировании съемок картины «Черновик» по роману Сергея Лукьяненко.

В январе этого года компания выделила в отдельную дочернюю компанию направление медиасервисов — «Яндекс.Музыку», «КиноПоиск», «Яндекс.Афишу» и «Яндекс.Телепрограмму».

Их общая ежемесячная аудитория составляет более 50 млн пользователей.

8 февраля портал iz.ru сообщил, что «Яндекс» впервые будет транслировать Олимпийские игры. Пользователи смогут следить за соревнованиями в южнокорейском Пхёнчхане и с компьютеров, и с мобильных устройств. Трансляции будут начинаться в 3:00–4:00 мcк.

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