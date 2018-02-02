«Яндекс» назвал музыкальные предпочтения россиян в День сурка

Сервис «Яндекс.Музыка» ко Дню сурка подготовил исследование музыкальных композиций, которые россияне слушали чаще всего на повторе. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Лидером среди аудитории до 18 лет стал пользователь рунета из Краснодара, который 101 раз подряд прослушал песню Gucci Gang американского рэпера Lil Pump. Данный трек стал популярным в 2017 году, а сам клип набрал более 500 млн просмотров на видеохостинге YouTube.

Среди пользователей старше 18 лет рекорд по прослушиванию установил житель Екатеринбурга, который 253 раза без перерыва слушал детскую песню «В лесу родилась елочка», передает телеканал «360».

«В качестве репитов мы учитывали только непрерывные повторы одного и того же трека — и выявили слушателей-рекордсменов по этому показателю, а также собрали плейлист из самых «повторяемых» композиций», — пояснили специалисты компании.

Как сообщал портал iz.ru, 2 февраля по традиции в американском городке Панксатони, штат Пенсильвания, проснулся сурок Фил, который выбрался из своей норы. Грызун увидел свою тень и предсказал долгую зиму в США.