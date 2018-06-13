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«КамАЗ» представил в Казани беспилотный электробус

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Производитель грузовых автомобилей «КамАЗ» представил в Казани прототип беспилотного электробуса ШАТЛ (широко адаптированная транспортная логистика).

Его разработкой также занимался Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ. Тест-драйв «ШАТЛа» провел лично глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на «РИА Новости».

По словам заместителя гендиректора ПАО «Камаз» по развитию Ирека Гумерова, ШАТЛ может развивать скорость до 110 км/ч, но на демонстрации его скорость составила лишь 10 км/ч, потому что в РФ пока нет законодательных актов, регламентирующих движение беспилотного транспорта.

ШАТЛ предназначен для поездок по дорогам с твердым покрытием с использованием данных цифровых карт, органов технического зрения и систем навигации. Управлять беспилотником смогут его пассажиры, выбирая нужные остановки. Также в электробусах будут работать USB-порты для зарядки.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к сентябрю 2018 года ГАЗ и КамАЗ поставят Москве по 100 электробусов.

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