Прямой эфир

«Яндекс» представил колонку со встроенным голосовым помощником

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Яндекс» представил многофункциональную колонку «Яндекс.Станция» со встроенным голосовым помощником «Алиса» на конференции YaC. Пользователи смогут при помощи нового устройства слушать музыку, а голосовой помощник будет выполнять различные команды владельцев.

Стоимость девайса составит 9 099 рублей, сообщил директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» Константин Круглов.

По словам Круглова, в дальнейшем станция сможет выполнять функции «умного дома», управляя электрическими приборами и домашней техникой, однако пока этот сегмент в России не развит.

Дизайн устройства разработан калифорнийской компанией, а производится оно в Китае на фабрике, специализирующейся на акустике.

«Это брендованная акустика с искусственным интеллектом Яндекса внутри», — цитирует RNS директора по экспериментальным продуктам компании.

В будущем у колонки проявится биометрическая технология распознавания голоса для подтверждения каких-либо покупок с использованием голосового помощника. В настоящее время эта технология уже находится в завершающей стадии разработки. Пока она не функционирует, и покупки нужно подтверждать через приложение «Компаньон», верифицирущее транзакции через пуш-уведомления на смартфоне владельца.

Купить колонку можно будет этим летом на «Яндек.Маркете», рассказал Круглов. Планируется доставка устройства по всей России.

Ранее стало известно, что голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» может теперь вызывать такси. Заказы будет принимать только сервис «Яндекс.Такси». Функция действует по всей России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые предупредили об уязвимости голосовых помощников
«Яндекс» создаст маршруты объезда пробок в Крыму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017