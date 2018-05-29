«Яндекс» представил колонку со встроенным голосовым помощником

«Яндекс» представил многофункциональную колонку «Яндекс.Станция» со встроенным голосовым помощником «Алиса» на конференции YaC. Пользователи смогут при помощи нового устройства слушать музыку, а голосовой помощник будет выполнять различные команды владельцев.

Стоимость девайса составит 9 099 рублей, сообщил директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» Константин Круглов.

По словам Круглова, в дальнейшем станция сможет выполнять функции «умного дома», управляя электрическими приборами и домашней техникой, однако пока этот сегмент в России не развит.

Дизайн устройства разработан калифорнийской компанией, а производится оно в Китае на фабрике, специализирующейся на акустике.

«Это брендованная акустика с искусственным интеллектом Яндекса внутри», — цитирует RNS директора по экспериментальным продуктам компании.

В будущем у колонки проявится биометрическая технология распознавания голоса для подтверждения каких-либо покупок с использованием голосового помощника. В настоящее время эта технология уже находится в завершающей стадии разработки. Пока она не функционирует, и покупки нужно подтверждать через приложение «Компаньон», верифицирущее транзакции через пуш-уведомления на смартфоне владельца.

Купить колонку можно будет этим летом на «Яндек.Маркете», рассказал Круглов. Планируется доставка устройства по всей России.

Ранее стало известно, что голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» может теперь вызывать такси. Заказы будет принимать только сервис «Яндекс.Такси». Функция действует по всей России.