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Голосовой помощник «Алиса» научилась вызывать такси

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» теперь может вызвать такси. Для этого необходимо задать соответствующую команду и нужный адрес.

Заказы принимать будет только сервис «Яндекс.Такси». Функция действует по всей России.

При этом «Алиса» запрашивает адрес лишь раз, после чего в дальнейшем будет вызывать такси либо автоматически на него, либо на любые другие координаты, которые указывает пользователь.

Разработчики голосового помощника сообщили, что при следующем обновлении «Алиса» сможет сразу указывать стоимость поездки, выбирать такси и строить маршрут с учетом финансовых возможностей пользователя.

15 марта стало известно, что «Алису», доступную ранее только в мобильном приложении, встроили в «Яндекс.Браузер». Теперь пользователи могут при помощи голоса взаимодействовать с компьютером и браузером.

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