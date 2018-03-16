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«Яндекс» резко снизил стоимость подписки на музыкальный сервис

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Стоимость подписки на сервис «Яндекс.Музыка» снизился до 99 рублей в месяц. Об этом сообщил руководитель сервиса Андрей Гевак.

«Мы верим, что музыка должна быть у каждого, и постарались сделать подписку еще более доступной», — приводит его слова сайт kp.ru.

Таким образом, за небольшую цену можно пользоваться каталогом треков высококачественного звучания и всем привычным функционалом. В частности, сервис может подбирать музыку под настроение и согласно вкусам конкретного пользователя. Однако в подписке за 99 рублей в месяц есть ограничение: единовременно в память телефона можно сохранить только до 99 треков. Без ограничения

Акция будет действовать до 31 мая 2018 года. Подписаться на сервис можно на сайте music.yandex.ru или в Android-приложение сервиса. Стоимость подписки без ограничения на единовременное хранение треков будет стоить 169 рублей в месяц.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Яндекс» установил защиту от скрытого майнинга криптовалют.

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