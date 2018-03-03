«Яндекс» запустил сервис по доставке еды в Москве

Российская компания «Яндекс» запустила в Москве собственный сервис по доставке еды под названием «Яндекс.Еда». Услуга будет доступна на основе приложения Foodfox, сообщили в пресс-службе компании.

В ближайшее время к реализации проекта намерены подключиться компании Uber и Uber Eats. К настоящему времени «Яндекс» презентовал обновленный логотип сервиса и рассказал об истории его создания, уточняет издание «Актуальные новости».

Отмечается, что пользователи сервиса смогут заказывать еду через приложение в телефоне или на сайте компании. Сервис будет работать ежедневно с 08:00 до 00:30 с понедельника по четверг. В пятницу делать заказы можно будет исключительно до часу ночи. Если общая сумма заказа превысит 5 тыс. рублей, заказ можно оплатить только через банковскую карту. Курьеры смогут доставлять блюда из тысячи известных столичных кафе и ресторанов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Яндекс» стал самой дорогой компанией Рунета по версии финансово-экономического журнала Forbes.