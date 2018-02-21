«Яндекс» стал самой дорогой компанией Рунета по версии Forbes

«Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета по версии финансово-экономического журнала Forbes. Об этом сообщает официальный сайт издания.

Рейтинг был составлен из тех компаний, которые изначально делали ставку на бизнес в интернете, и в структуре выручки которых более 50% приходится на онлайн. Стоимость компании «Яндекс», по версии Forbes, составляет $12,38 млрд. Вторую позицию заняла компания Mail.ru Group со стоимостью $6,86 млрд. Третья строчка досталась электронной доске объявлений Avito. Ее стоимость составляет $2,734 млрд.

Как отмечает телеканал «360», ценовая категория других компаний, входящих в топ-20, насчитывается в миллионах. В их число входят Wildberries ($602 млн), Lamoda ($454 млн), Ozon Group ($369 млн), HeadHunter ($228 млн) и другие.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Forbes признал Павла Дурова долларовым миллиардером.