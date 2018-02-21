Прямой эфир

«Яндекс» стал самой дорогой компанией Рунета по версии Forbes

0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета по версии финансово-экономического журнала Forbes. Об этом сообщает официальный сайт издания.

Рейтинг был составлен из тех компаний, которые изначально делали ставку на бизнес в интернете, и в структуре выручки которых более 50% приходится на онлайн. Стоимость компании «Яндекс», по версии Forbes, составляет $12,38 млрд. Вторую позицию заняла компания Mail.ru Group со стоимостью $6,86 млрд. Третья строчка досталась электронной доске объявлений Avito. Ее стоимость составляет $2,734 млрд.

Как отмечает телеканал «360», ценовая категория других компаний, входящих в топ-20, насчитывается в миллионах. В их число входят Wildberries ($602 млн), Lamoda ($454 млн), Ozon Group ($369 млн), HeadHunter ($228 млн) и другие.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Forbes признал Павла Дурова долларовым миллиардером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Forbes назвал самого богатого криптовалютного миллиардера
Forbes составил рейтинг самых быстрорастущих миллиардеров

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017