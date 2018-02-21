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«Яндекс» запускает каршеринг в Москве и Подмосковье

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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«Яндекс» запускает собственный сервис поминутной аренды автомобилей (каршеринг) — «Яндекс.Драйв». Приложение уже работает в Москве и Московской области. Об этом сказано в заявлении компании.

«Каршеринг уже стал частью транспортной инфраструктуры многих городов. И мы считаем, что наша экспертиза и технологии в транспортной сфере помогут его развитию в России», — сказал руководитель геосервисов «Яндекса» Роман Чернин.

Сервис поможет построить маршрут до свободного авто, забронировать его и заранее включить прогрев машины. Завершить аренду можно внутри МКАД, в Химках, Митино, Красногорске, в Северном и Южном Бутово, Жулебино, Новокосино и аэропорту Шереметьево, однако в дальнейшем зона будет расширена.

Автопарк сервиса насчитывает 750 новых автомобилей Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur. Парк также будет расширяться и регулярно обновляться.

В сервисе действует поминутная тарификация. Цена аренды начинается от 5 рублей за минуту поездки и зависит от ситуации на дорогах и спроса на машины. Стоимость можно узнать сразу, она останется неизменной до конца аренды.

Кроме того, в тестовом режиме будет запущен фиксированный тариф для расчета конечной стоимости поездки до пункта назначения. Тарифы включают стоимость бензина, парковки и страхования (каско и ОСАГО). Жизнь водителя и каждого пассажира застрахованы на 2 млн рублей, страховое покрытие по ОСАГО составляет 1,4 млн рублей. В случае повреждения машины по вине водителя его расходы не превысят 30 тыс. рублей.

Как сообщал портал iz.ru, 15 февраля «Яндекс» протестировал беспилотное такси в столичном районе Хамовники.   

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