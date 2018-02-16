«Яндекс» проанализировал запросы о блинах

В масленичную неделю поисковик «Яндекс» проанализировал содержание запросов пользователей о блинах. Оказалось, что на этой неделе количество запросов со словами «блины» или «блинчики» возрастает в девять раз.

Основываясь на статистике прошлого года, поисковик назвал «самыми блинными» Липецкую, Воронежскую, Тамбовскую и Астраханскую области.

Наибольшее количество запросов приходит из Северной Осетии, хотя в целом северокавказские регионы страны не интересуются процессом приготовления блюда.

В топе три качества, которые пользователи упоминают, говоря о блинах: «тонкие», «с дырочками» и «ажурные». Три основные проблемы, которые пытаются решить с помощью поисковика: «они рвутся», пригорание или прилипание.

Предпочтения по начинке блинов разнятся по регионам, но все же основной остается классическая триада — творог, мясо, сыр. На юге страны больше любят блины с грибами, на севере — с ветчиной, отмечается в исследовании, опубликованном «Яндексом».