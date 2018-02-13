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Главный диетолог Москвы порекомендовала полезные начинки для блинов

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рекомендует использовать в качестве начинки для блинов на Масленицу нежирное мясо, творог, фрукты и ягоды. 

По ее словам, блины не подходят в качестве еды на каждый день из-за высокой калорийности и избыточного содержания сахара. Стародубова при этом отметила, что одна порция блинов обеспечивает 20% суточной нормы кальция, 15% фосфора, витаминов В1 и В2, а также 10% нормы железа и фолиевой кислоты.

Она подчеркнула, что «слишком сладкие или жирные начинки противопоказаны при избыточной массе тела, сахарном диабете, а также заболеваниях желудочно-кишечного тракта», передает агентство городских новостей «Москва»

«Здоровой альтернативой сахару и сиропу являются фрукты. Используя в качестве начинки нарезанные фрукты или овощи, вы дополнительно привносите витамины и минералы, а также аромат. Полезными вариантами являются черника, яблоко, банан, ананас, клюква, изюм, тыква, морковь, цуккини или батат», — отметила диетолог. 

Как сообщал портал iz.ru, Роспотребнадзор ранее дал россиянам рекомендации по выбору готовых блинов в магазинах. Ведомство призвало при покупке обращать внимание на внешний вид блинов, условия хранения, а также внимательно проверять срок годности. 

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