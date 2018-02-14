Гости фестиваля «Московская Масленица» съели почти 100 тыс. блинов

На фестивале «Московская Масленица» за первые пять дней его работы было продано почти 100 тыс. блинов. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

Самыми популярными видами блинов среди посетителей мероприятия стали «Яблоко и карамель», «Васаби» с креветками, «Боярские», «Свекольные», «Шоколадные» и «Малиновые», передает агентство городских новостей «Москва».

Фестиваль «Московская Масленица» стартовал 9 февраля и продлится до 18 февраля. В этом году праздничные мероприятия в столице проходят на 25 площадках. В воскресенье в парке «Зарядье» состоится масленичный пир с традиционными угощениями и забавами.