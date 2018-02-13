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Масленичный пир пройдет в московском парке «Зарядье» 18 февраля

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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В столичном парке «Зарядье» 18 февраля пройдет масленичный пир с традиционными угощениями и забавами. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Для гостей праздника подготовили праздничную программу с концертами, мастер-классами, спектаклями и даже песочным шоу. Начнется праздник в 13:00 и продлится до 19:00. Москвичи и гости столицы смогут попробовать фирменные блины «Зарядья» с вареньем и медом, ватрушки с творогом, баранки, леденцы на палочки. Также в парке будут установлены чайные и блинные домики, украшенные в традиционном русском стиле, а угощения будут раздавать коробейники в русских национальных костюмах, сообщает сетевое издание m24.ru.

Также посетители научатся мастерить куклы Масленицы и куклы-мотанки — обереги, которые приносят удачу. В павильоне «Заповедное посольство» художник продемонстрирует процесс создания картин из разноцветного песка на масленичные сюжеты. Интерактивные спектакли с народными песнями, танцами и масленичными колядками можно будет посмотреть в холле павильона «Медиацентр».

Фестиваль «Московская масленица» стартовал в столице 9 февраля и продлится до 18 февраля. В рамках празднования для гостей подготовили развлекательную программу, в которую входят более 600 театральных, музыкальных и интерактивных программ, 1684 творческих и 226 кулинарных мастер-классов, а также более 490 масленичных игр и забав.

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