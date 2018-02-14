Восьмиметровое чучело Масленицы сожгут в парке Горького в воскресенье

Посетители масштабного праздника «Солнцепек» сожгут в парке Горького в Москве в воскресенье восьмиметровое чучело Масленицы под названием «Тяжесть зимы». Отмечать праздник в парке будут 17 и 18 февраля.

Гости праздника найдут в лабиринте дорогу к весне, попробуют приготовленные по необычным рецептам блины, послушают выступления 10 фолк-коллективов, а в финале сожгут чучело Масленицы.

Деревянное чучело, наряженное в платье, символизирует усталость, которую чувствуют люди, когда весна уже близко, а зима всё не кончается. Сожжение чучела должно освободить от груза: конструкция, которая развалится под полыхающим огнем, заберет все отрицательные эмоции с собой.

Вести праздник будут известные по телешоу «Вечерний Ургант» телеведущие Александр Гудков и Владимир Маркони, сообщает сетевое издание m24.ru.

Ранее главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова назвала полезные начинки для традиционного блюда Масленицы — блинов. Диетолог рекомендовала использовать в качестве начинок творог и нежирные виды мяса, а также нарезанные фрукты или овощи. Особо Стародубова отметила пользу ананаса, банана, батата, изюма, клюквы, моркови, тыквы, цуккини, черники и яблок.