В субботу, 17 февраля, в музее «Новый Иерусалим» откроется выставка «Венец земного света» к 140-летию со дня рождения Бориса Кустодиева. Она организована при участии Русского музея, который является одним из главных хранителей наследия художника, и еще 12 музейных и частных собраний России. Значительная ее часть посвящена народным праздникам, в том числе и Масленице. Подробности — в материале портала iz.ru.

Тема Масленицы тесно связана с драматическим событием в жизни Кустодиева. В марте 1916 года он перенес тяжелую операцию на позвоночнике. После нее выяснилось, что художник больше не сможет ходить. Оказавшись прикованным к кровати, Кустодиев перебирал в памяти всё, что было ему дорого. И с этого момента в его творчестве произошел настоящий прорыв. Художник написал то главное, что составляло истинное содержание его жизни, — русский праздник. И, конечно, Масленицу — праздник, символизирующий победу над смертью, провозглашающий неотвратимость весны.

Кустодиев, избегнув гибели, но потеряв здоровье, писал саму жизнь и не мог насытиться солнцем, хрустом снега, звоном бубенцов на тройках, криками балаганных зазывал, смехом. Он спешил перенести на холст это острое ощущение счастья бытия, которое ценил и ради которого стоит жить. С 1916 года одна за другой из-под его кисти выходят ярмарки, масленичные гуляния и базары. Вокруг его семьи кружат смерть, война, голод, но воссоздавая на своих полотнах праздник весны, художник будто бы обретает силы, чтобы преодолеть тьму и ее ужасы.

Шесть Маслениц с 1916 по 1921 год, не считая близких по сюжету картин (портрета Ф.И. Шаляпина на фоне масленичных гуляний, зимних пейзажей, изображений масленичных типажей), стали основными в его творчестве, а развернутая в них панорама русской жизни может прочитываться, как послание с пожеланием процветания и благополучия, как завещанный идеал счастья для России. Полотна Кустодиева — не мечты о лубочной пряничной сказке, как поговаривали недальновидные критики, а гимн самой жизни, всепобеждающей и прекрасной.

Масленица

1916. Холст, масло. Государственный Русский музей. Иллюстрация предоставлена Русским музеем.

«Твое рождение опять, через 23 года, пришлось на масленицу. Ведь ты родился в четверг на масленицу и потому, вероятно, любишь блины».

Из письма матери, присланного Б.М. Кустодиеву в феврале 1902 года

«Широкая», «развеселая», «объедуха», «блюдолизка», «жирнуха», «блиноедка» — Масленица была самой веселой и самой обжорной неделей в году, вобравшей в себя самые разные развлечения, обряды и обычаи.

Торговцы бубликами

1919. Бумага, акварель. Частное собрание

«И почему обязательно сюжет, то есть сюжет, как его у нас понимают, — чтобы картина чему-то учила и что-то рассказывала. Разве не может быть картина только красивой?»

Б.М. Кустодиев

Масленичное меню включало в себя не только блины. Основу стола составляли молочные продукты и рыба. Щи из кислой капусты с говядиной, жареный картофель, пшенная каша, уха, лапша на молоке, жареная рыба. Ну и бублики, конечно!

Карусель

1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме «Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева». Петроград, изд. «Аквилон», 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского. Иллюстрация предоставлена Музеем-квартирой И.И. Бродского.

«Мои картины я никогда не пишу с натуры, это всё плод моего воображения, фантазии. Они производят впечатление действительной жизни, которую, однако, я сам никогда не видел и которая не существовала».

Б.М. Кустодиев

Неучастие в праздничном веселье могло быть прощено лишь болезнью или внезапным несчастьем. Не ходить на ярмарки и увеселения вроде каруселей, не есть блины и сладости значило жить в горе и беде. Поэтому в масленичную круговерть включался и стар и млад.

Морозный день

1913. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева. Иллюстрация предоставлена Саратовским государственным художественным музеем имени А.Н. Радищева.

«Не знаю, удалось ли мне сделать и выразить в моих вещах то, что я хотел, — любовь к жизни, радость и бодрость, любовь к своему «русскому». Это было всегда единственным «сюжетом» моих картин».

Б.М. Кустодиев

Хотя принято считать, что Масленица — это праздник проводов зимы, морозы и метели всё еще дают о себе знать, а до тепла далеко. Возможно, в древности масленичные ритуалы были приурочены к марту, к началу нового сельскохозяйственного цикла, однако уже в XIX веке праздник сместил акценты в развлекательную сторону.

Купец

1923. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей. Иллюстрация предоставлена Нижегородским государственным художественным музеем.

«Купец этот уже ушел, его нет, но он будто канонизирован, он уже вылитый образ, и нужна какая-то икона, канон этого быта и этого купца».

Б.М. Кустодиев

Масленица вмещает в себя массу привычек и обычаев: демонстрация молодых пар, поженившихся в течение года, посещение молодоженами родителей жены и прием гостей у себя дома, поминовение предков и почитание покровителей скота. И везде фигурировали блины — большие, маленькие, красные (из гречишной муки), золотистые из пшеничной, обильно смазанные маслом, с начинками, с припеком, кислые (на дрожжах) и пресные (из недрожжевого теста). А к ним подавали закуски — сметану, яйца, масло, простоквашу, мед, моченые ягоды, соленые грибы, рыбу, всё, кроме мяса, на которое налагался запрет перед постом.

Трактирщик

1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме «Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева». Петроград, изд. «Аквилон», 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского.

Иллюстрация предоставлена Музеем-квартирой И.И. Бродского.

«Персонажи Кустодиева пышут здоровьем, полны силы и уверенности в себе, живут напоказ, любят всё яркое, переиначивают на свой самобытный лад всякую иностранную новинку».

Куратор выставки Ольга Глебова

В народной мифологии обильное угощение представлялось синонимом плодоносящего изобилия и жизненного процветания. Именно поэтому обильное застолье на Масленице символизировало собой приближающееся зарождение новой жизни.

Мальчик, играющий в снежки

1902. Холст, масло. Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Иллюстрация предоставлена Костромским государственным историко-архитектурныим и художественным музеем-заповедником.

«Картины мастера из серии «ярмарок», «маслениц», «деревенских праздников» и красочные народные типажи «купчих», «купцов», «русских венер» напоминают колорит федоскинских шкатулок. А его пейзажи «Купание», «Масленица», «Провинция» словно написаны под Новым Иерусалимом, на берегу реки Истры».

Министр культуры Московской области Оксана Косарева

В последний день праздника веселились с самого утра. Катались на санях, играли в снежки, сходились в игрищах, вроде взятия снежных городков, готовились к проводам Масленицы и сожжению ее чучела на костре. Считалось, что чем дольше горит костер, чем выше его пламя, тем быстрее придет весна, тем лучше будет урожай.