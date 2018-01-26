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Новгородцы посоревнуются в изготовлении чучел на Масленицу

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В Великом Новгороде объявлен конкурс на лучшую обрядовую куклу-чучело Масленицы. Заявки на участие в соревновании, которое организовала городская дирекция по организации праздников, принимаются до 12 февраля. Их необходимо сопровождать фотографиями, рисунками или эскизами чучел.

Там сообщили, что цель конкурса — повышение интереса к народной культуре и расширение знаний о народных традициях. По утверждению представителей пресс-службы городской администрации в прошлые годы в подобных состязаниях активно принимали участие и ветераны, и школьники, и студенты, и даже коллективы детских садов.

Отборочный тур конкурса состоится 17 февраля, а на следующий день на Софийской площади города наградят победителей, сообщает Новгород.ру.  

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