Вся московская Масленица

Масленицу в этом году в Москве планируют отмечать с размахом. Столичная мэрия опубликовала программу фестиваля, который продлится с 9 по 18 февраля. Она насчитывает 25 площадок не только в центре города, но и в спальных районах. Как не потеряться в изобилии мастер-классов, где смотреть спектакли «Золотой маски» и куда идти гурманам, разбирался портал iz.ru.

Потешная панорама и интерактивные кони

Главные события, как обычно, развернутся в центре. Основными площадками тут станут Манежная, Тверская и площадь Революции, а также Тверской бульвар, Камергерский переулок и Новый Арбат. Каждую из них обещают украсить по-особенному — и, судя по описаниям, некоторые площадки действительно будут выглядеть весьма необычно.

На Тверской площади, например, столичные власти анонсировали музыкальную световую инсталляцию с вращающимися солнечными дисками, на Кузнецком Мосту вполне традиционные расписные «лошадки-качалки» будут соседствовать с кинетическими инсталляциями, а на площади Революции появится потешная панорама «Раек», заглянув в которую можно посмотреть лубочные картинки.

манежная Участник фестиваля «Московская Масленица» на Манежной площади Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

На Новом Арбате организаторы обещают интерактивные фигуры коней высотой 5–6 м, которых при этом посетители смогут «покормить яблоком» (почему это действие на сайте столичной мэрии решили закавычить, непонятно, но попробовать, наверное, стоит — хотя бы из любопытства). Собственные украшения предусмотрены и для столичных округов. И у каждой из площадок, как водится, своя культурная программа.

На Новом Арбате можно будет увидеть костюмированные шествия, в Климентовском переулке — посмотреть на кукол, которых к Масленице делают в разных регионах России, а на Манежной площади — выставку, посвященную масленичным традициям народов нашей страны.

Фото Масленица в Никола-Ленивце Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Фото Фото Фото Бакшевская Масленица Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Фото Бои на подушках Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Фото Герман Виноградов на Масленице в Никола-Ленивце Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Фото Фото Сжигание Масленичной башни Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Фото Герман Виноградов на сжигании Масленичной башни Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Фото Бакшевская Масленица Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Фото Хоровод на Бакшевской Масленице Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Фото Бакшевская Масленица Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Фото Катание на карусели на Бакшевской Масленице Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Фото Бакшевская Масленица Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Фото Штурм снежной крепости на Бакшевской Масленице Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Фото Бакшевская Масленица Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Фото Бакшевская Масленица Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Фото Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Фото Масленичные гулянья в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Фото Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Фото Масленичные гулянья в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Фото Катание с ледяных горок на Масленичных гуляньях в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Фото Хоровод на Масленичных гуляньях в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Клюшкование на бульварах

Попробовать себя в необычных видах спорта можно будет в районе Манежной площади и площади Революции. Там откроется целая площадка, посвященная старинным игрищам. Вниманию почтенной московской публики в том числе предложат упражнения на балансирах и кольцебросах.

Еще одна подобная площадка будет работать на Тверском бульваре. Там планируются игра в лапту, упражнения в стрельбе из лука, перетягивание каната, а также поединки на японских мечах-тямбарах и бои мешками на бревне. Самый экзотический вид спорта — клюшкование, для которого на бульваре подготовят специальное поле.

игрища Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Более консервативных любителей активного образа жизни ждут в Новопушкинском сквере, где будет работать бесплатный каток ледового театра, открывшийся еще к Новому году.

Масленица с полным погружением

Главным событием на одной из центральных точек, Манежной площади, станет большой иммерсивный спектакль «Царская Масленица», принять участие в котором смогут все желающие. Еще один иммерсивный спектакль развернется на Тверской площади — в рамках шоу «Русский праздник» артисты народного театра будут возрождать традиции московских гуляний. Прохожих приглашают поучаствовать в том числе в «продаже коня», а также потешных поединках. Участие в шоу можно расценивать как приобщение к модной сейчас живой истории — организаторы утверждают, что над его созданием работали не только артисты, но и профессиональные этнографы и знатоки фольклора.

конь Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Кроме того, прямо на улицах Москвы можно будет увидеть спектакли участников фестиваля «Золотая маска». Свои постановки покажут семь театров из Якутии, Чувашии и Марий Эл. Большая часть спектаклей (программа включает в том числе и фрагменты опер) так или иначе связана с местным эпосом и старыми преданиями. При этом посмотреть их можно будет не только в центре города, но и на некоторых окружных площадках. Полное расписание есть здесь.

Бесплатные экскурсии — одна из традиций столичных фестивалей. В этот раз их будет целых 40. Диапазон широк: от прогулок, посвященных самым известным литераторам, до истории отдельных монастырей и целых районов столицы. На прогулки нужно будет зарегистрироваться заранее — полный список есть на сайте мэрии.

Блинок зеленый да черемуховый

Гвоздем праздника, как ни крути, остаются угощения. Всего в деревянных палатках или шале, как их называют на официальном сайте праздника, расставленных по всему городу, будут подавать больше 170 видов блинов. Не обойдется, конечно, без классических русских блинов с икрой, сметаной, вареньями и медом, но будут и более необычные варианты.

блины Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Среди обещанных диковинок — кедровые и черемуховые блины с вареньем из сосновых шишек и из одуванчиков на площади Революции, зеленые, красные и желтые блины в Камергерском, оладьи с баклажанами и базиликом на Манежной и блины на хмеле и солоде на Тверской площади.

Кроме того, почти везде гостей фестиваля будет ждать бонус в виде альтернативных предложений — например, азиатские супы на кокосовом молоке, корейские паровые булочки пян-се или блюда татарской кухни. Так что те, кто к блинам холоден, заложниками привычного масленичного меню во время прогулки по центру города не станут.

А вот если гулять не хочется совсем, то в этот раз заказать блины, представленные на фестивале, можно будет на дом. Главное, чтобы сумма заказа составила не меньше 300 рублей.

Кузнецы в городе

Всего столичные власти обещают за время праздника провести больше полутора тысяч мастер-классов, и, судя по опубликованной программе, упор будет сделан на традиционные ремесла.

Например, на четырех площадках начнут работу кузнечные мастерские. Мастера из семи регионов России приедут в Москву, чтобы помочь желающим выковать собственный «железный блин». Правда, сами они предупреждают, что это будет нелегко, но даже если блин выйдет комом, смельчаки смогут попозировать в настоящем кузнечном фартуке и рукавицах.

кузнец Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Попробовать свои силы в золотом шитье, хохломской росписи и нанесении позолоты можно будет на Тверской площади. Заодно стоит зайти в «Хлебный дом», чтобы намолоть муки с помощью ручного жернова, или в гончарную мастерскую, где обещают изготовление изразцов по старинным технологиям.

А вот детей будут ждать в «Городе мастеров», который начнет работу в Камергерском переулке. Один из самых необычных пунктов их программы — изготовление резных наличников, с которым обещают познакомить маленьких посетителей. Среди других развлечений — роспись посуды и изготовление традиционной куклы-Масленицы.

От века XVII к XIX

Поскольку Масленица будет отмечаться с историческим акцентом, самый нетривиальный способ составить программу прогулки — это выбрать себе эпоху по душе.

Если вам ближе нравы «бунташного» XVII века, отправляйтесь в Коломенское — там будет работать крепость «Царев городок», в которой разместится целый стрелецкий гарнизон и старорусские ряженые, окрутники, ответственные за увеселение публики.

За полным курсом прикладного москвоведения стоит идти на Тверскую, где всё будет посвящено московским традициям праздника. В планах — ежедневные хороводы, выступления ряженых и исполнение народных песен.

гуляния Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

А вот более утонченным натурам лучше выбрать Профсоюзную улицу. Там обещают площадку, посвященную XIX столетию. Если верить программе, посетить можно будет «Восточную гостиную», где будут обучать китайской каллиграфии и живописи тушью, а также «Синематограф», где покажут первые фильмы в истории кино.

Районные забавы

Праздник в этом году не обойдет и спальные районы столицы. Собственные аттракционы, ремесленные и творческие мастерские будут работать в Отрадном, Крылатском, Кузьминках, Новокосино, а также на Соколе, в подмосковных Зеленограде и Троицке. Там же можно будет посмотреть спектакли региональных театров — участников «Золотой маски».