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Артисты филармонии в Рязани будут печь блины на Масленицу

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Артисты Рязанской филармонии на Масленицу испекут блины для всех желающих. Акция состоится в субботу, 17 февраля.

В основу проекта были положены старинные купеческие традиции. Так, Зал камерной музыки, в котором пройдет праздник, был построен на средства, собранные купцами в конце XVIII века. Это была первая в городе каменная постройка для торговли — «Гостиный двор», отмечает РИА «7 новостей».

В день представления с выпеканием блинов в здании филармонии будут организованы «Потешный», «Обжорный» и «Торговый» ряды. В «Обжорном» солист хора Владимир Ивашкин вместе с помощниками будет делиться своими секретами процесса приготовления блинов. Здесь же состоится мастер-класс по производству и росписи традиционных рязанских леденцов от музея истории.

В Москве мероприятия по случаю Масленицы пройдут более чем в 20 парках. Проводы зимы в этом году состоятся 18 февраля. О программе на масленичную неделю ранее рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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