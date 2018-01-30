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Масленицу в Липецке отметят катанием на собаках

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Жители Липецка на Масленицу смогут прокатиться в собачьей упряжке. Специально для этого в праздничном мероприятии примут участие липецкие кинологи. Об этом рассказала организатор катаний Виктория.

По ее словам, уже поступило около 20 заявок от владельцев собак. Прокатиться можно будет на сибирских хаски, овчарках, дворняжках и стаффордширских терьерах. Организатор отметила, что все собаки опасных пород будут работать в намордниках, а дружелюбным хаски они не потребуются.

Праздник пройдет 18 февраля в парке «Быханов сад». Катание на собаках в импровизированной собачьей упряжке будет бесплатным для всех желающих. Для этого будет достаточно прийти в парк к началу гуляний, сообщает GOROD48.

Прокатиться на собаках в парке «Быханов сад» можно будет также и утром 25 февраля.

Ранее портал iz.ru сообщал, что катание на упряжках организовали в восьми парках Москвы.

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