Национальный праздник оленеводов пройдет в городе Республики Коми

Национальный праздник оленеводов «Тэрыб кöр» пройдет в городе Инта в Республике Коми, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета города.

Национальный праздник оленеводов «Тэрыб кöр», что в переводе с языка народов коми обозначает «быстроногий олень», пройдет 10 и 11 марта. Сейчас в городе началась подготовка к мероприятию, сообщило ИА «Комиинформ».

В этом году на первый день праздника запланированы мероприятия в концертном зале дворца культуры и техники. Во второй день место действия переместится на Олень-поле. Там будут проходить оленеводческие игры, гонки на оленьих упряжках, пройдет конкурс «Хозяйка чума», прыжки через нарты и метание аркана на шест.

Праздник отмечается раз в два года в день весеннего равноденствия. Празднества длятся два дня. Второе название праздника оленеводов — День работника тундры. В Инте он проходит с 1997 года, и суть организации празднования — в попытке сохранить и показать традиции коренных народов Севера.