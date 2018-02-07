Около 2 тыс. кукол заготовили к празднику Масленицы в Пскове

Около 2 тыс. кукол-масленок, которые можно будет сжечь на костре и загадать желание, подготовили к празднованию Масленицы в Пскове. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сообщила художественный руководитель Городского культурного центра Елена Волкова.

По ее словам, куколок будут раздавать со специального масленичного поезда. Также дополнительная праздничная площадка будет организована в амфитеатре в Детском парке Пскова. Сами поезда после окончания праздничной программы будут собираться возле здания банка и центральной городской аптеки, сообщает Псковское агентство информации.

Сожжение масленичного чучела запланировано на 15:00 на центральной площади. В 14:45 к ней начнет выдвигаться специальная колонна. Возглавлять ее будет ведущий, несущий большое солнце в руках, а следом будут идти артисты и горожане.