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В «Яндексе» назвали причину сбоя в работе YouTube на территории РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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К сбою в работе видеосервиса YouTube на территории России привела техническая проблема, связанная с одним из размещенных на сайте рекламных объявлений.

Об этом сообщили в компании «Яндекс». Компания провела проверку инцидента из-за жалоб на работу видеохостинга в «Яндекс.Браузере». 

По данным «Яндекса», сбой в работе сайта был вызван тем, что в рекламе, запущенной на YouTube, содержался символ «%», используемый в одной из внутренних функций сайта для преобразования адресов.

В настоящее время реклама удалена с сайта, YouTube работает в обычном режиме. 

Как сообщал портал iz.ru, 15 февраля в социальных сетях появились многочисленные сообщения от пользователей из России о сбоях в работе YouTube. 

Пользователи сообщали, что вместо отдельных видеороликов отображается черный экран. 

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