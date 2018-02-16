В «Яндексе» назвали причину сбоя в работе YouTube на территории РФ

К сбою в работе видеосервиса YouTube на территории России привела техническая проблема, связанная с одним из размещенных на сайте рекламных объявлений.

Об этом сообщили в компании «Яндекс». Компания провела проверку инцидента из-за жалоб на работу видеохостинга в «Яндекс.Браузере».

По данным «Яндекса», сбой в работе сайта был вызван тем, что в рекламе, запущенной на YouTube, содержался символ «%», используемый в одной из внутренних функций сайта для преобразования адресов.

В настоящее время реклама удалена с сайта, YouTube работает в обычном режиме.

Как сообщал портал iz.ru, 15 февраля в социальных сетях появились многочисленные сообщения от пользователей из России о сбоях в работе YouTube.

Пользователи сообщали, что вместо отдельных видеороликов отображается черный экран.