Специалисты объяснили механизм майнинга через рекламу в YouTube

Эксперты «Лаборатории Касперского» объяснили, каким образом хакеры добывают криптовалюту через рекламные объявления на YouTube.

По данным специалистов, веб-майнеры встраиваются в рекламу через программный код JavaScript. Для этих целей чаще всего использовался известный майнер Coinhive, а также собственные разработки хакеров. Их встраивают в рекламные объявления, которые сопровождают видеоролики на YouTube, как сообщили в «Лаборатории Касперского».

Пользователь кликает на рекламное объявление или сообщение о «заражении» его компьютера и загружает вредоносную программу. Веб-майнер запускает добычу криптовалюты, которая зачисляется в кошельки хакеров, а работа компьютера из-за этого значительно замедляется.

Отмечается, что от веб-майнеров пострадали жители Франции, Испании, Италии, Японии и Тайваня.

Портал iz.ru в конце января сообщал о том, что хакеры нашли способ добывать криптовалюту через рекламные объявления в YouTube.

Ранее стало известно, что специалисты обнаружили новую вредоносную программу, атакующую гаджеты на базе операционной системы Android. Проникая в устройство, ботнет заставляет его добывать криптoвалюту Mоnero.