Российские пользователи пожаловались на сбой в работе YouTube

Российские пользователи YouTube пожаловались на сбои в работе сервиса. Многочисленные сообщения о неполадках россияне опубликовали в соцсетях.

Отмечается, что сбой в работе YouTube произошел накануне вечером и до утра проблема наблюдалась у многих пользователей из России. Сайт перестал проигрывать видео, а вместо многих роликов можно наблюдать черный квадрат. Как сообщает телеканал «360», часть видеозаписей воспроизводится без проблем, остальные функции сервиса, включая комментарии и предложенные видео, также работают без помех.

По словам пользователей, сбой повлиял на работу сервиса только на ПК, а на мобильных устройствах всё работает как обычно. Отмечается, что во избежание «черного квадрата» можно заходить на сайт через VPN. Часть пользователей предположила, что проблемы возникают с теми видеороликами, перед которыми показывается реклама. Чтобы восстановить их работу, нужно включить AdBlock.

Два дня #youtube показывал черный экран вместо видео. Из-за рекламы. Поставил #adblock и полетело и без рекламы! Что так можно было? — Паша Новиков (@pub_low) 14 февраля 2018 г.

В официальном Twitter-аккаунте сервиса сообщили, что знают о проблеме и работают над ее устранением. О причинах сбоя пока не сообщается.

Ранее портал iz.ru писал, что специалисты объяснили механизм майнинга через рекламу в YouTube.