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YouTube увеличил доступность хостинга в 130 странах

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Фото: Global Look Press/Franz-Peter Tschauner
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Новое приложение для мобильных телефонов YouTube Go доступно в 130 странах мира. Этот софт позволит подключаться к видеохостингу в условиях плохого интернет-соединения.

Компания не планирует запускать YouTube Go в местах с широким интернет-покрытием, отмечается в ее официальном блоге.

Приложение YouTube Go создано для просмотра роликов в странах с низким покрытием мобильной интернет-связи или дорогим интернет-трафиком.

Новый софт предлагает функцию сохранения видеозаписей в памяти телефона. Видеофайлы можно просматривать или делиться ими с другими без использования интернета. Пользователи могут контролировать объем записи и загружать ролики в невысоком качестве.

Как писал iz.ru, в мобильной версии видеосервиса YouTube для Android появятся режим инкогнито и ночная тема.

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