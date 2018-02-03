YouTube поставит отметки на роликах государственных СМИ

Видеохостинг YouTube намерен ставить особую отметку на ролики СМИ, которые пользуются финансовой поддержкой государства, говорится в сообщении в блоге компании.

«Главной целью в 2018 году является обеспечение во всем мире большей прозрачности для создателей, рекламодателей и пользователей», — подчеркнули в YouTube.

Как отмечается в сообщении организации, специальные уведомления появятся под видео, которые «в той или иной мере были профинансированы государством или общественными организациями». Над роликом будет размещена ссылка на страницу разместившего ролик СМИ в онлайн-энциклопедии «Википедия».

Нововведение пока коснется лишь американских пользователей видеохостинга.