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YouTube будет маркировать видео государственных СМИ

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Фото: Global Look Press
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Хостинг YouTube объявил о решении маркировать видеоролики, которые были подготовлены государственными СМИ. Инициатива направлена на обеспечение пользователей дополнительной информацией.

Специальная отметка будет располагаться над названием ролика. Она будет содержать ссылку на страницу СМИ в «Википедии», передает «Газета.ру».

В YouTube отметили, что новая функция позволит пользователям получать информацию об источниках новостных материалов, которые они будут смотреть.

Пока она доступна лишь для пользователей в США. В YouTube подчеркнули, что с течением времени данная функция будет расширена.

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