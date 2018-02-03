YouTube будет маркировать видео государственных СМИ
Хостинг YouTube объявил о решении маркировать видеоролики, которые были подготовлены государственными СМИ. Инициатива направлена на обеспечение пользователей дополнительной информацией.
Специальная отметка будет располагаться над названием ролика. Она будет содержать ссылку на страницу СМИ в «Википедии», передает «Газета.ру».
В YouTube отметили, что новая функция позволит пользователям получать информацию об источниках новостных материалов, которые они будут смотреть.
Пока она доступна лишь для пользователей в США. В YouTube подчеркнули, что с течением времени данная функция будет расширена.