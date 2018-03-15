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«Яндекс» встроил голосовой помощник «Алиса» в браузер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Голосовой помощник «Алиса», разработанный поисковиком «Яндекс», ранее доступный только в мобильном приложении, теперь встроили в «Яндекс.Браузер». Об этом сообщается в официальном блоге компании.

«Наш голосовой помощник расширил ареал обитания. С сегодняшнего дня «Алиса» доступна не только на смартфонах, но и в «Яндекс. Браузере» для Windows», — говорится в сообщении.

Пользователи смогут теперь при помощи голоса взаимодействовать с компьютером и браузером, сообщает телеканал «360».

Так, по команде «Алиса» сможет, например, очистить историю просмотров или восстановить закрытую вкладку. Голосовой помощник также способен выключать компьютер, открывать различные разделы настроек системы и приложения и регулировать громкость аудиосистемы.

Остались и прежние способности «Алисы» — она имитирует живой диалог и играет с пользователем в игры, загружает популярные сайты и отвечает на простые запросы о ситуации на дорогах или о погоде.

В будущем список умений голосового помощника расширится, поскольку «Алиса» постоянно обучается новым навыкам, отметили в «Яндексе».

Напомним, обучать «Алису» может любой владеющий базовыми навыками программирования человек.

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