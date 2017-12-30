Голосовой помощник «Алиса» выпустил дебютный рэп-альбом

Голосовой помощник «Алиса», созданный сервисом «Яндекс», записал дебютный рэп-альбом. Пластинка доступна в разделе «Яндекс.Музыка».

Всего в альбом вошли шесть песен: «Елочка на ИЖ», «Хайповая фотка», «Видеокарта гигабайт», «Я не воюю с табуреткой», «Чихалка» и бонус-трек «Фараона хлеб».

Музыка композиций создавалась при помощи нейросети на основе поисковых запросов 2017 года, а стихи — при помощи поэтического алгоритма.

Так, в тексте композиций оказались фразы «моряк, который ел шпинат», «к чему собака роет яму», «проверка хайпа на надежность», «смешное фото для котят», «спиннер из картона» и другие популярные запросы.

Эксперты отметили, что считать подобное творчество полноценным произведением искусства всё же нельзя.

«Искусственный интеллект еще не научился давать эмоцию. Во-вторых, очень важно для любого музыканта — это некая своя интонация. Ее у «Алисы» по понятным причинам тоже нет», — цитирует телеканал «360» музыкального журналиста Илью Зинина.

Голосовой помощник «Алиса» был запущен 10 октября. Особенность «Алисы» в том, что она не ограничивается набором заранее заданных ответов, а распознает естественную разговорную речь, а не только структурированные запросы.