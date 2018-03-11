Карманными расходами

Травля одноклассников в соцсетях может стоить подросткам (а точнее их родителям) 5–10 тыс. рублей. Такое наказание за кибербуллинг, от которого по статистике страдает как минимум 30% детей в России, предложили ввести в Госдуме. Как травля доводит подростков до самоубийства, почему ее переход в сеть губителен и поможет ли введение штрафов усмирить агрессоров — в материале портала iz.ru.

Взялись за троллей

Наказывать инициаторов травли в соцсетях в соответствии с КоАП предложил Молодежный парламент при Госдуме. С такой идеей в среду, 7 марта, он выступил на экспертном совете по развитию информационного общества и СМИ, сообщает RT.

Председатель Молодежного парламента Мария Воропаева подчеркнула, что сейчас ситуацию с кибербуллингом практически невозможно контролировать. Компрометирующие материалы публикуются анонимно, а за ними стремительно начинают сыпаться оскорбительные комментарии пользователей, что превращается в настоящую травлю. «Нужно, чтобы администраторы соцсетей не только блокировали противоправный контент, но и сообщества, в которых специально распространяются материалы с целью унизить того или иного человека», — уверена Воропаева. То, что многими считается детской шалостью, зачастую приводит к трагическим последствиям, добавила она.

Мария Воропаева Председатель Молодежного парламента Мария Воропаева Фото: ТАСС/фотослужба Госдумы РФ/Анна Исакова

В Госдуме поддержали предложение Молодежного парламента. Его представители передадут в комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи свои предложения, а эксперты на их основе разработают проект поправок в законодательство, рассказал порталу iz.ru зампред профильного комитета Андрей Свинцов. К работе над документом могут быть привлечены и другие комитеты, «моральный аспект», например, скорее всего передадут на разработку комитету по культуре, добавил Свинцов.

С малых лет под расписку

Сейчас организацию травли можно классифицировать по административной статье «Оскорбление». За унижение чести и достоинства другого лица может грозить штраф в размере до 3 тыс. рублей для обычных граждан, до 30 тыс. рублей — для должностных лиц и до 100 тыс. — для юридических. Однако, как подчеркнула Воропаева, в соответствующей статье КоАП не прописана мера наказания для оскорбления, совершенного группой лиц. Кибербуллинг, если он развернут на основе ложных данных, можно также подвести под статью Уголовного кодекса «Клевета», которая предусматривает наказание в виде штрафа или обязательных работ.

По ней не могут быть привлечены к ответственности подростки, которые зачастую становятся зачинщиками кибербуллинга. Так, в Уфе за девочку, которая в соцсетях опубликовала фотографию одноклассницы с подписью из рекламы известного бренда о заражении сифилисом, будут отдуваться родители. Региональное управление МВД завело на них административные дела по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Депутат Андрей Свинцов предложил наказывать за подобные правонарушения с 14 лет. За травлю, по мнению парламентария, следует ввести штраф в размере 5–10 тыс. рублей.

Поколение кибербуллинга

Ужесточить законодательство в этой сфере больше года назад предлагала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее данным, жертвами кибербуллинга в той или иной форме становятся около 30% российских детей. Согласно исследованию Microsoft, жители России — не только взрослые, но и дети — чаще других ощущают на себе плохое обращение, получают оскорбления и ощущают «микроагрессию». Из всех случаев ее проявления подавляющее большинство — 77% — приходится на подростков.

Мировые эксперты отмечают, что, согласно медицинским исследованиям, на первом поколении пользователей соцсетей выросли показатели по экстренной госпитализации из-за психических расстройств. В западных странах в кампании против кибербуллинга активно вовлекаются знаменитости, которые нередко сами становятся его жертвами. Помочь защитить подростков от онлайн-травли в 2017 году вызывался фонд принца Уильяма, запустив обучающий проект для школьников.

Именно для этой социальной группы представляет наибольшую опасность кибербуллинг. В январе 2018 года 14-летняя модель Эми Эверетт, известная в Австралии по съемкам рекламы известного производителя шляп, покончила жизнь самоубийством. К суициду ее привел кибербуллинг, заявил отец девочки. По его словам, перед смертью его дочь оставила рисунок с надписью «Вставай и говори, даже если у тебя дрожит голос». Родители модели позвали всех, кто участвовал в ее травле, на похороны Эми, чтобы они воочию увидели результаты своих «стараний». За что «интернет-тролли» ополчились на юную модель, неизвестно.

Кибербуллинг обрел множество форм. Это может быть и публикация компрометирующих материалов, в том числе эротического содержания, и массовая атака «хейтеров» в комментариях. В Кировской области Общероссийский народный фронт обнаружил в соцсетях целую группу, созданную для унижения школьников. Сообщество, где дети выкладывали фото одноклассников и заваливали их оскорбительными комментариями, на тот момент насчитывало почти тысячу подписчиков.

Похожая площадка, причем больших масштабов, есть и в Липецкой области. О ее существовании стало известно после резонансной истории с избиением подростка. В интернете разошлась видеозапись, на которой мальчик избил сверстника ногами, предварительно попросив его передать привет паблику «Опасный Липецк», где пользователи анонимно публикуют снимки людей и массово их травят. Полиция быстро установила нарушителей, однако наказания не последовало — пострадавший не стал подавать заявление.

Взять испугом

После этого случая за решение проблемы пытался взяться депутат Липецкого городского совета Андрей Трофименков. Он потребовал от правоохранительных органов разобраться с опасными интернет-группами, «зарабатывающими на оскорблении несовершеннолетних».

Стоит отметить, что в феврале в Липецкой области повторился случай с распространением видео избиения — на этот раз жертвой стала девочка-подросток из Ельца. В обоих случаях проблема решается по двум фронтам: с одной стороны, идет разбирательство по поводу самого факта избиения, а с другой, по поводу распространения записей.

На волне многочисленных случаев насилия в школах российские общественники и политики неоднократно высказывали различные инициативы по изменению законодательства. Депутат нижней палаты федерального парламента Виталий Милонов, например, предлагал разрешить регистрироваться в соцсетях только по паспортам, чтобы защитить молодежь от «пагубных явлений, поджидающих их в сети». Аналогичные инициативы обсуждаются и в других странах. В Европарламенте разработали законопроект, который предписывал руководству соцсетей регистрировать детей только в случае наличия согласия родителей и, соответственно, разработать необходимый для этого механизм.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с порталом iz.ru отметил, что в случае с кибербуллингом работа с соцсетями — лишь одно из трех направлений. «Их руководство должно у себя создавать институты — например, общественные комиссии, которые будут предварительно разбирать спорные случаи и фильтровать этот контент на уровне ручного фильтра», — считает депутат. Кроме того, соцсетям следует разработать систему, которая позволит автоматически отсекать недопустимый контент.

Свинцов Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Второе направление за депутатами и сенаторами — это разработка необходимого для регулирования сферы законодательства, в котором будет прописан в том числе механизм рассмотрения подобных дел в судебных инстанциях. В первую очередь, по мнению Свинцова, введение административной ответственности за травлю нужно для того, чтобы создать у детей и взрослых определенный барьер. «Пока еще психологически у молодежи его нет. Когда речь идет о преступлении в реальном мире, в офлайне — например, когда человек разбивает стекло машины и вытаскивает сумку — любой подросток понимает, что это преступление, — объясняет собеседник портала. — А вот киберпреступления, причем не только травля или публикация компрометирующих материалов <...>, вообще не считаются таковыми как в молодежной среде, так и у большинства взрослых». Третье же направление, и самое главное, это воспитание — как дома, так и в школе, подчеркнул парламентарий.

Введение административной ответственности действительно может уберечь детей от травли, считает детский и подростковый психотерапевт, сотрудник Центра психологической помощи им. А. Адлера Варвара Иванова. «В большей степени кибертравля и кибербуллинг обслувлены тем, что ребята не могут предсказать последствия своих поступков», — объяснила специалист в беседе с порталом iz.ru. По ее словам, травля в интернете может даже сильнее навредить ребенку, поскольку в сети он не может реально «дать сдачи» и почувствовать поддержку друзей. Угроза быть пойманным на кибербуллинге и получить за это реальное наказание может отвадить от нарушений как минимум тех, кто хотя бы на минуту сомневается в своих действиях, резюмировала собеседница.