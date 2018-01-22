Милонов предложил регистрировать в соцсетях только по паспорту

Депутат от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов предложил разрешить регистрацию в соцсетях только по паспортам, чтобы защитить молодых людей от «пагубных явлений, поджидающих их в сети». Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Госдумы 22 января, сообщает RT.

«Дети, начитавшись экстремистских материалов, наслушавшись каких-то анонимов, попадают под жесткое влияние беспринципных кукловодов. Они становятся жертвами преступников, которые с помощью фейковых аккаунтов продвигают опасные идеи, а мы позволяем им оставаться безнаказанными», — пояснил депутат.

Если инициатива вступит в силу, то перед тем, как завести аккаунт, человек будет обязан представлять в электронной форме документ, удостоверяющий личность, для подтверждения ФИО и возраста, а также согласие на обработку его личных данных.

Отмечается, что регистрация лица, не достигшего 14 лет, должна осуществляться только с письменного согласия его родителей, усыновителей или опекунов. За невыполнение требований предусмотрен штраф: для граждан — от 3 до 5 тыс. рублей; для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Роскомнадзор заблокирует в соцсетях группы за призывы к насилию в школах.