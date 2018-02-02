Роскомнадзор готовит поправки о защите детей от опасной информации

В Роскомнадзоре прошло первое заседание рабочей группы по подготовке поправок к законам, касающимся информационной безопасности детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи члены группы обсудили законы «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они наметили общие направления корректировки отдельных норм и требований.

Рабочая группа планирует в течение месяца сформулировать конкретные предложения по изменению законов и представить проекты для обсуждения в Госдуме.

В группу, помимо должностных лиц Роскомнадзора, входят доктора психологических и медицинских наук, профессора, детские психологи.

В конце января на заседании экспертной группы в Госдуме заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин выступил за корректировку законодательства по защите детей от информации, способной негативно влиять на их здоровье и психику, в том числе за повышение оперативности удаления запрещенного контента.

Как сообщал портал iz.ru, заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин ранее заявил, что ведомство поддерживает инициативу депутатов Госдумы по совершенствованию законодательства для усиления защиты несовершеннолетних от опасной для них информации.