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Пятиклассник из Донбасса впал в кому после травли в школе в Днепре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пятиклассник из Донбасса подвергся травле со стороны учителей и одноклассников одной из школ Днепра. В результате ребенок получил инсульт и впал в кому.

Трагедия произошла в школе №52. Мальчик вместе с родителями переехал в Днепр из прифронтовой зоны в Торезе. Травля началась осенью 2017 года, пишет издание «Днепр Час».

Один из одноклассников оскорбил ребенка и его мать, на что тот ответил: «Сам такой». В конфликт вмешалась учительница, которая встала на сторону зачинщика ссоры.

После этого инцидента мальчик регулярно подвергался унижениям со стороны одноклассников. Его даже забрасывали камнями после уроков.

В свою очередь, педагоги завели специальный дневник для замечаний, где фиксировали его «проступки». 

В начале февраля текущего года ребенок позвонил матери и сообщил, что над ним издеваются. После этого связь оборвалась. Как выяснилось, у мальчика произошел инсульт, и он впал в кому.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку, администрация школы отказывается от комментариев.

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