Пятиклассник из Донбасса впал в кому после травли в школе в Днепре
Пятиклассник из Донбасса подвергся травле со стороны учителей и одноклассников одной из школ Днепра. В результате ребенок получил инсульт и впал в кому.
Трагедия произошла в школе №52. Мальчик вместе с родителями переехал в Днепр из прифронтовой зоны в Торезе. Травля началась осенью 2017 года, пишет издание «Днепр Час».
Один из одноклассников оскорбил ребенка и его мать, на что тот ответил: «Сам такой». В конфликт вмешалась учительница, которая встала на сторону зачинщика ссоры.
После этого инцидента мальчик регулярно подвергался унижениям со стороны одноклассников. Его даже забрасывали камнями после уроков.
В свою очередь, педагоги завели специальный дневник для замечаний, где фиксировали его «проступки».
В начале февраля текущего года ребенок позвонил матери и сообщил, что над ним издеваются. После этого связь оборвалась. Как выяснилось, у мальчика произошел инсульт, и он впал в кому.
В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку, администрация школы отказывается от комментариев.