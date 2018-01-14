Прямой эфир

Украинец умер во дворе больницы после отказа врачей оказать ему помощь

0
Фото: ТАСС/Яшкин Игорь
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина умер под стенами больницы скорой медицинской помощи в Киеве после отказа врачей оказать ему помощь. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ДТП.Киев.

Как уточняют журналисты, мужчина был серьезно избит в результате драки и сам пришел в учреждение. Однако в помощи ему было отказано, поскольку у него якобы не было средств на оплату медицинских услуг. По предварительным данным, мужчина мог быть бездомным.

Вскоре он скончался, его труп нашли во дворе больницы.

11 января сообщалось, что двое врачей кардиологического центра в Рязани были уволены после того, как в соцсети Twitter, а позже и в СМИ 11 января была опубликована запись застолья медиков на рабочем месте в часы приема пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тело нелегального мигранта найдено на крыше электровоза во Франции
Тело мужчины с ножом найдено под мостом в центре Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017