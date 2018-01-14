Украинец умер во дворе больницы после отказа врачей оказать ему помощь

Мужчина умер под стенами больницы скорой медицинской помощи в Киеве после отказа врачей оказать ему помощь. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ДТП.Киев.

Как уточняют журналисты, мужчина был серьезно избит в результате драки и сам пришел в учреждение. Однако в помощи ему было отказано, поскольку у него якобы не было средств на оплату медицинских услуг. По предварительным данным, мужчина мог быть бездомным.

Вскоре он скончался, его труп нашли во дворе больницы.

11 января сообщалось, что двое врачей кардиологического центра в Рязани были уволены после того, как в соцсети Twitter, а позже и в СМИ 11 января была опубликована запись застолья медиков на рабочем месте в часы приема пациентов.