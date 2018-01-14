Тело нелегального мигранта найдено на крыше электровоза во Франции

Сотрудники вокзала французского города Ментон обнаружили на крыше электровоза тело нелегального мигранта из стран Африки. Об этом сообщает агентство France Press.

Мужчина погиб от удара током. Обгоревший труп находился на электровозе, прибывшем из итальянского города Вентимилья.

Как рассказали пассажиры поезда, вскоре после выезда их Вентимильи они заметили яркие вспышки возле электровоза, после которых последовали несколько резких хлопков.

Полиция начала расследование. Выясняется, из какой страны мог быть погибший. По предварительным данным, речь идет о гражданине Гамбии.

Из-за происшествия железнодорожное сообщение между Францией и Италией было прервано на три часа.

К настоящему моменту поезда следуют в соответствии с расписанием.

11 января портал iz.ru сообщил, что в Берлине полностью расселили здание, захваченное мигрантами. Несколько сотен беженцев пять лет жили в заброшенной школе. Каждая попытка полиции выселить мигрантов заканчивалась митингом.