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Основатель Amazon Безос пожертвовал $33 млн на обучение детей мигрантов

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Victoria Bonn-Meuser
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Основатель американской компании Amazon Джефф Безос вместе со своей супругой Маккензи пожертвовал $33 млн на поддержку образования детей мигрантов. Об этом говорится на сайте некоммерческой организации TheDream.Us, занимающейся этим вопросом.

Как пояснил представитель организации, это стало самым крупным пожертвованием за ее историю. Благодаря помощи семьи Безос на получение образования в американских колледжах смогут рассчитывать тысячи подростков из семей иммигрантов.

Как признался сам Джефф Безос, его отец тоже был иммигрантом. Он прибыл в США в 16 лет вместе с 14 тыс. детей, вывезенных из революционной Кубы в начале 1960-х годов в рамках контролируемой правительством США операции «Питер Пэн». Тогда ему оказал помощь ряд организаций в штате Делавэр.

10 января основатель Amazon был признан самым богатым человеком в истории. Его состояние оценивается в $105,1 млрд.

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