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Основатель компании Amazon стал богатейшим человеком в истории

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Фото: Global Look Press/Patrick Fallon
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Руководитель интернет-компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории. Его состояние достигло $105,1 млрд, передает телеканал CNN.

Сообщается, что капитал Безоса увеличился за счет роста стоимости акций компании Amazon, которая является крупнейшим онлайн-ритейлером в мире. Телеканал отмечает, что ранее самым богатым человеком в истории считался один из основателей Microsoft Билл Гейтс.

Портал iz.ru писал о том, что Безос в «черную пятницу» прошлого года увеличил свое состояние до $100 млрд. Акции Amazon подорожали на 2% на фоне оптимизма инвесторов по поводу распродажи, показатели продаж в этот день были на 18,4% выше, чем в 2016 году.

В ноябре прошлого года Джефф Безос за неделю продал 1 млн акций компании, за которые выручил $1,1 млрд. Состояние богатейшего человека в мире на 3 ноября оценено в $93,7 млрд, что на $4,1 млрд больше, чем у основателя Microsoft Билла Гейтса, который является вторым после Безоса в рейтинге Forbes.

Миллиардер не уточнил, куда направит вырученные от продажи акций средства. Ранее он заявлял, что в последнее время активно инвестирует в свой космический проект — Blue Origin LLC.

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