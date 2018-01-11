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В Берлине расселили захваченное мигрантами здание

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В Берлине полностью расселили здание, захваченное мигрантами. Несколько сотен беженцев 5 лет жили в заброшенной школе. Местные жители жаловались на нежданных соседей. Каждая попытка полиции выселить мигрантов заканчивалась митингом. Активисты выходили на улицу в поддержку беженцев. В этот раз против действий властей митинговали несколько сотен человек. Лозунги, транспаранты—не помогли. Последние 11 беженцев отправились в центры переселения. Жителям соседних со школой домов, казалось, можно было бы расслабиться. Но нет – здание собираются снести и построить здесь… центр для беженцев.
 

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