Алисия в зазеркалье

Что вы знали об Алисии Спаньюло до того, пока о ней не написали газеты? Правильно, ничего. И даже то, что 24-летняя девушка приняла участие в конкурсе «Мисс Италия», не сделало нас к ней ближе. Даже то, что она прошла отбор среди 130 участниц и вошла в число 17 финалисток, ничего не изменило. И только после скандала о ней заговорили. Подробности — в материале портала iz.ru.

Публикация от Alessia Spagnulo (@alessiaspagnulo_) Янв 25, 2018 at 4:07 PST

Конкурсантка не нашла, с кем оставить полугодовалого ребенка, вышла с ним на подиум, продефилировала туда-сюда и осталась бы очень горда собой и своим поступком, если бы Алисию Спаньюло не смешали с грязью в соцсетях и не подвергли жестокой травле.

Ну, казалось бы, сейчас-то за что? Молодая женщина, конкурс красоты, очаровательный ребенок, ну вышла с ним к судьям, ну прошлась, дескать, да, я мать, но могу быть и королевой красоты. Однако королеву забросали гнилыми помидорами, понаписали, что, дескать, смерть тебе, грязная шлюха, как могла пойти на такое, гори в аду, твое место у плиты, а не в модной индустрии.

Девушка осталась оскорблена и напугана, однако решила не отвечать мерзавцам и только зачем-то в своих обращениях упомянула о том, что, да, «поправилась на пару килограммов за время беременности, но это самые сладкие килограммы, которыми я обрастала в жизни».

Публикация от Alessia Spagnulo (@alessiaspagnulo_) Янв 22, 2018 at 3:05 PST

Почему стройная конкурсантка оправдывается еще и за это — не очень понятно. Видимо, и тут кто-то что-то ляпнул и задел за живое.

Но вот в этом «ляпнули и задели за живое» начинает просматриваться интересная тенденция. Получается, что сегодня, особенно в медийном пространстве, а любая социальная сеть автоматически выводит в медийное пространство, — стать жертвой какой-нибудь травли, это, во-первых, как раз плюнуть, во-вторых, как лотерейный билет вытянуть. Да, глупо, несправедливо и обидно, но — еще раз — что мы знали об Алисии Спаньюло до скандала? Очередная конкурсантка очередного конкурса красоты, большое дело.

Публикация от Alessia Spagnulo (@alessiaspagnulo_) Янв 20, 2018 at 6:28 PST

И совсем другое — жертва сетевой травли! Юная, красивая, смелая, с ребенком на руках, мадонна с младенцем, униженная и растоптанная сетевыми троллями – настоящий подарок для СМИ, толпы и конкурса. И для самой сеньоры Спаньюло, о которой — да, всё верно, — еще вчера мы ничего не знали.

Теперь посмотрим еще внимательнее на происходящее. Instagram Алисии завален сердечками и восхищенными комментариями на всех языках. Девушка, кстати, не особенно популярна, у нее довольно скромное количество подписчиков, но и больших побед у финалистки конкурса «Мисс Италия» и мамы полугодовалой Хлои пока тоже не набежало. Да, девушка на виду, от посторонних глаз не прячется, хочет побед, успеха и славы, и было бы странно, если бы ее окружали одни восторженные поклонники и не нашлось бы тех, кто пожелал бы ей сквозь землю провалиться с ее длинными ногами и непомерными амбициями. Нет здесь у Алисии никакого эксклюзива.

Публикация от Alessia Spagnulo (@alessiaspagnulo_) Сен 20, 2017 at 5:45 PDT

Любой пользователь, открывший аккаунт в Twitter, Instagram, Telegram, Facebook, да хоть на Луне, к чему должен быть потенциально готов? Правильно, к оскорблениям в будни и травле по выходным и праздникам.

Посмотрите на реакцию в сетях на самое заурядное фото или событие: практически любое телодвижение какой-нибудь Ольги Бузовой или Ксении Собчак вызывает настоящий шквал в диапазоне от восхищения до отвращения. Но в мире шоу-бизнеса скандалы необходимы, это социально одобренное зло, они помогают оставаться на плаву и в фокусе внимания. Если они не вспыхивают спонтанно, их провоцируют, поддерживая необходимую температуру общественного интереса и раздражения.

Хотите чего-то более существенного, посмотрите на реакцию на кончину знаменитости. Неважно, кого хоронят, Плисецкую или Тэтчер, всегда найдутся бесстрашные анонимы, проклинающие усопших. Даже вслед Хворостовскому умудрились писать гадости, хотя он-то что? Баритон, красавец, гордость страны, настоящая драма. Но нет в Cети уважения и сочувствия ни к жизни, ни к смерти.

Нет сомнений, что помои польются в любом случае, кем бы человек ни был и чем бы ни занимался. Мужчина это будет или женщина, старик или ребенок, министр или сантехник, римлянин или уроженец Хабаровского края — оскорбления всё равно украсят чью-то биографию и страницу в соцсетях. Оскорбления, как и смерть, уравнивают всех. Неприкасаемых нет. Ограничений не существует.

Да, случаются моменты, когда система ненависти дает сбой. Точечный, непредсказуемый и непродолжительный. Но к этим сбоям не стоит относиться серьезно. В море грязных правил на прекраснодушных исключениях не построишь карьеры и не соберешь ни рейтингов, ни лихих лайков. Просто конкурсантка красоты, это не новость, затравленная конкурсантка — вот хит!

Если общество с таким маниакальным упорством ищет успокаивающего постоянства, то вот оно в лучшем виде — за всю обозримую историю толпа ничем и ничуть не стала лучше. Возможно, под воздействием наказаний и культурных запретов в западной цивилизации снизился уровень допустимой публичной физической жестокости, но анонимность подкинула новые виды и способы извращенной виртуальной коммуникации.

Антропологи и психологи давно твердят, что изменились критерии выживаемости человека. Сегодня побеждает не самый сильный, умный или быстрый, а скорее самый стрессоустойчивый. В современных условиях важно, чтобы человек был способен справляться с давлением, напором и стрессом, тогда у него будет больше шансов выжить и реализоваться и в физическом мире необходимости принятия быстрых и точных решений, и в сетевом поле жестоких оскорблений и провокаций.

Поэтому, если вы не уверены в себе и своих силах, не открывайте аккаунт, не совершайте ошибку. Да, если вы не в Сети, вас вроде как и нет, но лучше вас не будет в виртуальном пространстве, чем вы не выживете в физической реальности. Потому что трагических примеров всё больше. Сеть и смерть как будто нашли друг друга. Это видно и по участившимся случаям суицидов, как в случае с порнозвездой Мерседес Грабовски, и по анонсированным убийствам и самоубийствам, как в деле студента Бауманки Артема Исхакова.

Большой вопрос, можно ли повлиять на каждого конкретно взятого человека, но очевидно бессмысленно бегать в сетях от одного комментария к другому с праведным криком: «Люди, опомнитесь!». Никто не опомнится, и сетевые травли, по крайней мере в обозримом будущем, не прекратятся. Более того, для многих большой вопрос, зачем вообще бороться с тем, на чем можно хорошо заработать? Страдать и шуметь модно, кто-то на этом, возможно, и потеряет, но кого-то это наверняка озолотит.

Не похоже, да и не дай бог, чтобы итальянская мадонна с младенцем хотела как-то себе навредить. Она всё правильно сделала: нажаловалась, встала в гордую и обиженную позу, получила одобрение и внимание, весь мир узнал, что ее мать медсестра, а муж работает на бумажной фабрике, что у нее полугодовалая дочь, а ее зовут Алисия Спаньюло. У нее всё хорошо, девушка греется в лучах своей недолгой, но шумной славы. А на фоне этого, конкретно взятого абсурдного скандала, выносящего итальянку если не на первое место в конкурсе, то на вершины рейтингов и просмотров, наверняка уже где-то зреет и формируется очередной рассчитанный на взрыв горючего публичного пространства скандал.

Публикация от Alessia Spagnulo (@alessiaspagnulo_) Янв 19, 2018 at 4:00 PST

Тенденция уже сформировалась, ее осваивают и развивают, общество привыкает к атмосфере массовых сетевых, как правило, из пальца высосанных беспорядков, и к современным героям, за которыми обычно ничего не стоит, кроме пены праведного всенародного гнева обвинения или защиты.

Другое дело, что в человеке есть еще одна опция, неизменная на протяжении тысячелетий, — стремление к совершенству и надежде. После трагедии на «Фукусиме», потрясшей весь мир, Япония потрясла мир еще раз, показав в экстремальных условиях общество без мародеров и воровства. Пример стал показательным, поскольку это была не индивидуальная реакция совестливого и отзывчивого сознания (таких примеров, к счастью, тоже достаточно), а результат общественно-культурной договоренности, которая меняет представление о беспросветной порочности человеческой природы.

И это только кажется, что Япония далеко, а 24-летняя затравленная или использовавшая эту травлю себе на пользу итальянка близко. Сегодня, когда Wi-Fi связывает всех надежнее авиационного сообщения, информация становится вездесущей. Сама по себе она не формирует ни новых отношений, ни правил, но она хотя бы порождает сомнения в правильности складывающегося миропорядка. Что само по себе оказывается совсем неплохо.