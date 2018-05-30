Содомово товарищество

Почти треть всех зарегистрированных в прошлом году преступлений в отношении детей связаны с нарушением половой неприкосновенности. Печальную статистику обнародовал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщивший о без малого 5 тыс. фактов насильственных действий сексуального характера и 1619 случаях изнасилований несовершеннолетних, тогда как всего в 2017 году правовая статистика зафиксировала 19 тыс. преступных посягательств на детей.

В том же выступлении глава ведомства высказался о том, что блокировка мессенджера Telegram может создать «условия для обеспечения информационной безопасности детей». Ко Дню защиты детей журналисты портала iz.ru провели собственное расследование о том, с какой легкостью дети попадают в расставленные педофилами ловушки с соцсетях, где разврат несовершеннолетних стал массовым явлением. Кроме того, нам самостоятельно удалось установить личность гражданина Турции, который предлагал 15-летнему россиянину секс в Skype.

Цифровизация реальности, всё глубже и глубже проникающая в быт россиян, во многом упрощает отношения между людьми, решает потребительские вопросы и помогает получить услуги без лишних хождений по инстанциям. Оборотной стороной этой медали стал целый пласт преступлений практически во всех сферах жизни человека. Большая часть потока этих преступлений даже не попадается на глаза силовикам в виду латентности. Но даже то, что фиксируется правоохранителями, заслуживает особого внимания.

В первую очередь речь идет о сексуальном насилии над детьми. Следователи не случайно привлекают к уголовной ответственности по статье 132 УК РФ (вплоть до пожизненного лишения свободы) людей, которые в некоторых случаях даже не видели вживую своих жертв. Специалисты от медицины давно пришли к выводу, что дистанционное принуждение к интиму причиняет не меньший вред, говоря казенным языком судебно-психологической экспертизы, «нравственные переживания и моральные страдания, оказывая негативное влияние на последующее нормальное психическое, нравственное и половое развитие».

Но, несмотря на суровые санкции, педофилы не прекращают атаковать аккаунты школьников. И главное их оружие — анонимность.

«Среди проблем, на которые также особо следует обратить внимание, председатель СК России обозначил необходимость создания условий для обеспечения информационной безопасности детей. Он подчеркнул целесообразность закрытия мессенджера Telegram, который был использован злоумышленниками при совершении особо тяжких преступлений, в том числе при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году», — говорится в пресс-релизе СКР.

Шаблон современного совращения

Педофилы умнее детей, говорится в известном социальном ролике, и придумать способ добиться своего от ребенка для них труда не составляет, тем более, что извращенцы общаются между собой в закрытых чатах и обмениваются новыми психологическими приемами воздействия на детвору.

Стоит описать схему среднестатистического преступления против половой неприкосновенности детей в интернете на недавнем примере.

Столичный геймер 1987 года рождения познакомился в онлайн-игре Minecraft с 10-летней девочкой из Калуги и вступил с ней в переписку. Изобретательный педофил скрывался за ником Гобелен Саркофагов и искусно прикидывался несовершеннолетним, хорошо ориентируясь в сфере интересов и трендов детворы. В итоге он добился доверия. Обманными действиями он убедил ребенка прислать свои фото в обнаженном виде. Этот компромат позволил ему с помощью шантажа получить и другие интимные материалы от школьницы.

26 мая сыщики убойного отдела УВД ЗАО задержали мужчину в квартире на Кременчугской улице. Следователи СКР возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Обитель зла

Гонимый силовиками и Роскомнадзором Telegram действительно предоставляет злодеям возможность безнаказанно творить преступления и оставаться анонимом. Но едва ли это единственный мессенджер, обладающий монополией на преступную аудиторию. В этом убедились корреспонденты портала iz.ru, погрузившиеся в проблему.

Педофилы ищут своих жертв не только в онлайн-играх, но и в видеочатах, куда дети часто попадают из-за скуки. Чтобы вести трансляцию, уже не нужен компьютер или веб-камера: «показать себя» можно и с помощью мобильного телефона. Они выходят в сеть в любую свободную минуту: дома, на уроках, на переменах, чтобы чем-то себя занять. Видеочаты и чат-боты ищут новых собеседников моментально безо всякого предварительного отбора по возрасту. Полная анонимность и никаких ограничений.

Поймать педофила за руку при таких обстоятельствах могут только сами подростки. Но в силу возраста далеко не каждый ребенок способен трезво оценить намерения собеседника. Впрочем, 15-летнему Артуру удалось не только вывести извращенца на чистую воду, но и сфотографировать его в приватной беседе, а затем выложить на всеобщее обозрение. Подробности общения с педофилом он рассказал в беседе с порталом iz.ru.

«Ко мне пришел мой близкий друг с ночевкой. Нам как обычно было нечего делать. Тут я вспомнил, что мы с братом сидели в чат-рулетке, когда были помладше. Посидели минут 15 и нам попался взрослый мужчина. С первого взгляда он показался нам адекватным. На заднем фоне у него было что-то интересное: какие-то картины, поделки деревянные. Мы не стали его переключать и немного пообщались. После этого на ломаном русском он предложил нам продолжить общение в Skype и начал показывать деньги. Нам стало интересно, и мы включили камеру, чтобы записать, что именно он нам предложит», — рассказал Артур.

Не трудно догадаться, какое именно предложение поступило от пожилого мужчины. Парням удалось запечатлеть не только его лицо, но и номер телефона, который был указан в профиле еще до того момента, как мужчина отправил контакт в черный список. Впоследствии корреспонденты портала iz.ru выяснили, что мужчина живет в Турции и работает мастером по производству мебели (данные и мобильный телефон предполагаемого педофила есть в распоряжении редакции). У него большая семья, двое маленьких внучек, и ничто в его профиле в Facebook не выдает в нем любителя несовершеннолетних мальчиков.

Подглядывающие из-за океана

Добровольный борец с педофилами на условиях анонимности рассказал порталу iz.ru, что большинство роликов запрещенного содержания попадают в сеть с логотипом известного видеочата — Vichatter, где сидят пользователи из разных стран мира.

«Видео с русскими девочками выкладывали два человека, писавшие на русском, разумеется, под псевдонимами. Вычислить их IP также оказалось невозможным, они сидят через Tor. В случае чат-рулеток можно говорить о втягивании девочек в занятие виртуальной проституцией. Через их аккаунты организовывалась закрытая трансляция, где девочка раздевалась за вознаграждение. И сотни педофилов платили за то, чтобы получить пароль. Я нашел трех жертв и сообщил о всех случаях в правоохранительные органы. Одна из девочек выделывала на видео такое, что взрослой женщине в голову не придет. А потом она же вела трансляцию из школы: и охрана, родители, учителя не знают, что за детьми наблюдают педофилы», — сообщил анонимный источник.

Домен Vichatter зарегистрирован в штате Калифорния. У сайта несколько зеркал. Ежемесячно его просматривают около 180 тыс. человек. По правилам участники младше 18 лет не имеют права вести собственные трансляции, однако при регистрации можно ввести любой возраст. Никаких данных кроме адреса электронной почты не требуется, верифицировать ее также не нужно. Наиболее вовлеченные страны по числу пользователей: Россия и США. В самой переписке чата встроен автоматический онлайн-переводчик: то есть сообщение с любого языка сразу же приходит на языке носителя. Чат-рулетка построена на системе поощрений: понравившемуся пользователю можно перевести виртуальную валюту — кредиты. Но, как правило, за это от него потребуют небольшую услугу.

Премиум-аккаунт дает возможность создания трансляций, защищенных паролем. В месяц такая услуга стоит 1500 кредитов, что в переводе на рубли — около 1 тыс. рублей. Модераторы имеют доступ к закрытым чатам, но прежде всего пароль обезопасит трансляцию запрещенного контента от посторонних глаз. Зачем взрослому мужчине платить 1 тыс. рублей в месяц за возможность посылать особенные смайлики и делать закрытые чаты в рулетке?

Под видом 15-летней девочки корреспондент портала iz.ru начал переписку с несколькими пользователями видеочата. Ни одного из них не смутил возраст собеседницы, причем пять человек в первые же минуты общения прислали фотографии половых органов и начали требовать интимные фото взамен. Осторожничать в Vichatter никому и в голову не приходит. Избежать ответственности сетевым педофилам помогает в первую очередь анонимность, а во-вторых, то, что они находятся в других странах. Несколько мужчин, желавших получить сеанс видеосвязи с несовершеннолетней, предлагали перейти в Skype, где модерация вовсе отсутствует.

Амулет от извращенцев

Единого щита от педофилии для детей не существует. Но есть совокупность мер, соблюдение которых может обезопасить ребенка от знакомства с ужасным миром извращенцев. В совокупности с правильным воспитанием и доверительными отношениями — ребенок–родитель — эти правила работают.

ped5 Фото: Global Look Press/imagebroker/Uwe Umstätter

«Интернет-технологии значительно упростили контакты между злоумышленником и ребенком. Преступники в переписке зачастую выдают себя за несовершеннолетних, используют методы психологического воздействия, чтобы внушить ребенку какие-либо идеи или спровоцировать его на совершение определенных действий. Именно поэтому необходимо с детства обучать ребенка основам информационной безопасности и прививать ему цифровую грамотность точно так же, как мы учим детей не заходить в лифт с незнакомцами и не переходить улицу на красный свет», — поясняет специалист компании «Доктор Веб» Александр Вураско. Чтобы обеспечить безопасность ребенка, не лишним будет использовать приложения с функцией родительского контроля.

«Эти приложения блокируют доступ на нежелательные сетевые ресурсы, ограничивают запуск и установку приложений, ограждают ребенка от звонков и СМС-сообщений с незнакомых номеров», — добавляет специалист в сфере кибербезопасности.

Также существуют защитные программы, которые дают возможность родителям задавать для своих детей интервалы времени работы с компьютером и доступа в интернет.