Кина не будет

В начале мая в Facebook анонсировали появление нового сервиса знакомств. Аналогичная опция уже появилась «ВКонтакте» двумя месяцами ранее. В эпоху Tinder и соцсетей молодые люди стали реже знакомиться на улице. Просто подойти к понравившемуся человеку и заговорить с ним кажется не всегда уместным и даже странным. Гораздо комфортнее начинать общение, когда заранее знаешь, что собеседник преследует те же цели — найти себе пару. Но часто подобные связи несут не только разочарование, но и материальные убытки. В сетях мечтающих найти вторую половинку отлавливают всевозможные брачные аферисты, а также мелкопошибные сетевые мошенники. Портал iz.ru узнал, как преступники, не отрываясь от монитора, опустошают кошельки «наивных» романтиков и шантажируют любителей случайных связей.

Кинозал для своих

Студент МГУ Сергей познакомился с приятной молодой девушкой как раз через сервис для знакомств «ВКонтакте». У него практически сразу возникла симпатия к собеседнице. Барышня, в свою очередь, не возражала против встречи и предложила парню организовать ей оригинальное свидание. Снять кинозал для двоих, чтобы пообщаться за просмотром фильма без посторонних глаз — в антикинотеатре. Прислала ссылку и предложила оплатить половину суммы. Не желая портить первое впечатление, Сергей забронировал билеты: сеанс стоил без малого две тысячи рублей. Перевел всю сумму через «Яндекс.Деньги».

Просмотр должен был состояться вечером 14 мая возле метро «Киевская». Впрочем, прибыв на место, студент понял, что погорячился с оплатой: ни девушки, ни кино по указанному адресу не было. Телефон новой знакомой перестал отвечать, как и служба поддержки.

«Я решил попробовать отменить заказ, тем более что на сайте было указано, что сделать это можно вплоть до начала сеанса. Пытался звонить со своего телефона и всё время попадал на автоответчик. Ее номер был то занят, то недоступен. Написал в службу поддержки и оказалось, что отправить письмо по этому адресу невозможно. Немного запаниковал и решил попросить телефон у прохожего. Удалось дозвониться, диспетчер пообещал, что заказ будет отменен, но уже чувствовался какой-то подвох», — рассказал Сергей.

Разумеется, вопреки обещаниям деньги не поступили на счет. Молодому человеку ничего больше не оставалось, как подать заявление в правоохранительные органы. Найти «незнакомку» по горячим следам не удалось, несмотря на то, что ее профиль до сих пор не удален. С момента оплаты билетов больше она не выходила в онлайн. Фотографии девушки используются еще на 36 страницах «ВКонтакте» и судя по наиболее реалистичному из профилей у нее есть муж и ребенок.

«Меня больше всего удивило то, что девушка отправляла мне голосовые сообщения. Мне кажется, мошенники стали так делать, чтобы не возникло мысли о том, что это может быть вовсе не девушка. Еще показалось подозрительным, что на самом сайте была форма возврата средств и купон на 20% скидки: в обычных кинотеатрах так никогда не делают», — добавил Сергей.

Сайт, предлагающий услуги антикинотеатра, по-прежнему работает. Там указано несколько фальшивых адресов, в том числе ТЦ «Европейский» и ТЦ «Калужский». Помимо прочего, указаны данные о владельце сетью антикинотеатров — ООО «Киносфера», зарегистрированная неким Юрием Топорковым еще в 2006 году. Мошенники скопировали данные владельца одного из реально существующих кинотеатров и для правдоподобности вставили на свой сайт.

На просторах Сети без труда можно обнаружить десятки сайтов, рекламирующих услуги антикинотеатров. Стоимость часа аренды варьируется от 1 тыс. до 9 тыс. рублей. Плюс дополнительные услуги: шампанское, суши, кальяны — неизменные атрибуты отдыха легкомысленных красоток. Иногда мошенники ухитряются раскрутить мужчин на внушительные суммы, обещая скрасить их часы приватным общением.

Выжав всё по максимуму, «девушки» исчезают вместе с деньгами. Как правило, на сайтах указан телефон, по которому можно связаться с липовым диспетчером. После перевода денег номер заказчика вносится в черный список. Схему с антикинотеатром мошенники начали использовать еще в конце прошлого года, и она уже окупила себя.

Каждая минута на счету

Вместо отработанных схем мошенникам приходится постоянно придумывать новые способы, как дистанционно выманивать деньги на интернет-знакомствах. Историями о нехватке денег на билет уже никого не удивишь, такой способ разводки использовали еще пять лет назад. Успешные мошенники — не школьники и не одиночки-любители, а развернутая сеть преступников с базовыми навыками программирования. Помимо тех, кто вступает в переписку с новыми потенциальными жертвами, есть и владельцы левых сайтов. Именно они получают основную выручку, а тем, кто разводит на билет, положен небольшой процент выручки.

Один из новых механизмов был детально расписан на форуме, где мошенники обсуждают свои схемы. Под видом симпатичной девушки мошенник добавляется в друзья и лайкает фотографии незнакомых мужчин. Во время беседы создается иллюзия, что девушка хорошо зарабатывает и не нуждается в деньгах. Когда мужчина заинтересуется подробностями ее работы, незнакомка делится новым способом «платных входящих» звонков, которые обеспечивают ей как минимум 5 тыс. рублей в день. Якобы она выкладывает товары на досках объявлений по заметной сниженной цене на смартфоны и другую технику, а когда звонят покупатели, с их счета утекают деньги.

Если собеседника заинтересует эта схема обогащения, мошенник предлагает ему купить новую SIM-карту пополнить баланс на небольшую сумму, а после обещает дать контакт нужного человека, который может подключить эту услугу. Стоимость «платных входящих» — 2500 рублей плюс абонентская плата — еще 3500 рублей в месяц. Когда загоревшийся клиент переводит необходимую сумму, предприимчивой бизнесвумен уже и след простыл.

Важен не подарок

Кибермошенники устраивают охоту на молодых состоятельных парней, которые не стесняются показывать в соцсетях свои автомобили и делятся снимками с отпуска на дорогих курортах. Преступники под разными личинами выманивают подарки у мажоров. Но чтобы юноша согласился подарить совершенно незнакомой девушке что-то ценное, нужно придумать правдоподобную легенду.

К примеру, берут подставной профиль красивой девушки, которая часто путешествует. Рассказывают о том, что она постоянно находится в командировках, но скоро прилетает в город на несколько дней и может выкроить часок для встречи. В назначенный день от лица девушки приходит сообщение о том, что завтра у ее мамы день рождения, но из-за перелета она не успевает встретить курьера с подарком.

Девушка просит нового знакомого оказать небольшую услугу: забрать посылку, которую нужно оплатить курьеру, и через несколько часов отдать ее во время свидания. Ничего не подозревающий молодой человек забирает подарок, отдает за него несколько тысяч рублей подставному курьеру, а девушка по законам жанра бесследно исчезает.

Схема с подарками работает и в отношении женщин. Чтобы втереться в доверие, мошенник представляется богатым иностранцем, который ищет женщину для серьезных отношений. Через несколько дней продолжительных бесед он просит девушку принять скромный подарок — ноутбук или смартфон. Мужчина просит указать адрес и имя получателя, а затем от лица почтовой компании девушку просят оплатить таможенную пошлину — чуть больше тысячи рублей, которые в сравнении со стоимостью дорогой техники кажутся сущим пустяком. Обрадованная барышня переводит деньги в ожидании презента, но в итоге остается ни с чем.

Шантаж и провокация

Не менее «хлебная» тема — выманивание у новых знакомых интимных фото для последующего шантажа. Заработать таким способом можно несколько десятков тысяч рублей за раз. Причем работает схема как с мужчинами, так и с женщинами. Но последних раскрутить на пикантные снимки несколько сложнее. Поскольку об интернет-шантаже написано немало статей и постов, к подобным просьбам от незнакомых людей пользователи относятся с недоверием.

Мошенники прибегают к нестандартным и весьма изощренным приемам, чтобы выманить личные снимки. Начинается действие как обычно: под фальшивым профилем привлекательной молодой женщины в группах публикуется недвусмысленное предложение о том, что девушка или пара ищет молодого человека для совместного досуга.

Когда профиль засыпают сообщениями мужчины, жаждущие одноразовых связей, в игру вступает «представитель эскорт-агентства». Он делает молодому человеку заманчивое предложение — встречаться с состоятельными женщинами слегка за тридцать и зарабатывать на этом. Ходить на свидания, мероприятия, делать массаж или оказывать интим-услуги.

Тем, кто клюнул на эту удочку, высылают анкету от имени агентства, в которой, среди прочего, просят приложить интимные фотографии, на которых было бы видно лицо. Но перед тем, как шантажировать незадачливого Казанову, с него потребуют первоначальный взнос — комиссию агентства за услуги. После совершения перевода начинается фаза шантажа — мошенники грозятся расклеить по всему городу его интимные фотографии, прислать их друзьям, родственникам и коллегам.

Впрочем, платить шантажистам в щекотливой ситуации не самая лучшая идея. Плату за молчание, скорее всего, будут требовать неоднократно, а пикантные фотографии всё равно могут рано или поздно распространиться по списку контактов. Поэтому вести переговоры — заранее проигрышная стратегия.

Тем, кто столкнулся с вымогательством и угрозами рассылки интимных снимков, следует прежде всего обратиться в отделение полиции. К заявлению стоит приложить распечатку переписки с требованием денег, в таком случае правоохранительные органы получают все основания возбудить дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»).