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Роскачество рассказало об опасности приложений для знакомств

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Эксперты Роскачества оценили функциональность и безопасность приложений для онлайн-знакомств. Они исследовали 23 программы для смартфонов на Android и 19 приложений для iOS по 119 параметрам.

В ходе проверки специалисты выяснили, что многие приложения для знакомств не шифруют данные своих пользователей. Таким образом информация, хранящаяся на серверах, может оказаться в распоряжении злоумышленников. 

В число не полностью безопасных сервисов эксперты Роскачества включили приложения для iOS LovePlanet, Skout, InMessage, LOVOO, Tinder, Topface, Теамо.ру, а также «АвтоДруг» и ParkFace.

Также в хранении данных в незашифрованном виде уличили приложения SKOUT, LOVOO, InMessage, iPair, «Пообщаемся» и MyLove для Android, говорится на сайте Роскачества. 

Как сообщал портал iz.ru, социальная сеть «ВКонтакте» к традиционно отмечаемому 14 февраля Дню всех влюбленных запустила приложение «Бесит! 1», при помощи которого можно найти пару. 

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