Зоологи ищут пару самцу лягушки на сайте знакомств

В Боливии зоологи создали одиннадцатилетнему самцу сеуэнкасской водяной лягушки по кличке Ромео анкету в приложении для знакомств Match. В описании говорится, что Ромео «зеленый и сексуальный», он любит проводить вечера дома и вкусную еду.

He's suave. He's sexy. He's green. This Romeo needs to find his Juliet. Help Global Wildlife Conservation find a mate for #Match4Romeo: https://t.co/VncgPgNL55 #FrogFriday pic.twitter.com/Fg8x2JZDb3 — Match (@Match) February 9, 2018



Как оказалось, зоологи сделали это от отчаяния — Ромео может стать последним представителем своего вида и ему срочно нужно найти самку. Суэнкасская водяная лягушка живет до 15 лет, а ее представителю, зарегистрированному на сайте знакомств, уже 11.

Также специалисты надеются, что им удастся собрать пожертвования, чтобы сохранить вымирающий вид.

Ранее Tinder назвал самые популярные профессии среди пользователей, именно их чаще всего выбирают для знакомства. Фаворитами у женщин оказались предприниматели и тренеры, а мужчины предпочитают барышень творческих — фотографов и дизайнеров.