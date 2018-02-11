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Зоологи ищут пару самцу лягушки на сайте знакомств

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В Боливии зоологи создали одиннадцатилетнему самцу сеуэнкасской водяной лягушки по кличке Ромео анкету в приложении для знакомств Match. В описании говорится, что Ромео «зеленый и сексуальный», он любит проводить вечера дома и вкусную еду.


Как оказалось, зоологи сделали это от отчаяния — Ромео может стать последним представителем своего вида и ему срочно нужно найти самку. Суэнкасская водяная лягушка живет до 15 лет, а ее представителю, зарегистрированному на сайте знакомств, уже 11.

Также специалисты надеются, что им удастся собрать пожертвования, чтобы сохранить вымирающий вид.

Ранее Tinder назвал самые популярные профессии среди пользователей, именно их чаще всего выбирают для знакомства. Фаворитами у женщин оказались предприниматели и тренеры, а мужчины предпочитают барышень творческих — фотографов и дизайнеров.    

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